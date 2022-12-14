11 поездов в день. Как добраться в Венгрию из Украины в декабре 2022 года

Украинцы, которые планируют поездку в Венгрию, имеют возможность добраться из Украины одним из 11 ежедневных поездов. Один из них отправляется из Киева, остальные – из Закарпатья.

Какое теперь есть сообщение с этой страной, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

В компании отмечают, что теперь у "Укрзализныци" есть 11 сообщений с Венгрией, а поехать можно поездами по следующему расписанию:

№31 "Мукачево – Будапешт", ежедневно из Мукачево – в 16:30, Чоп – 17:40/18:15, Ферихеги (аэропорт) – 22:14/22:15, Будапешт-Ньюгаты – в 22:37;

№34/33 "Будапешт – Мукачево", ежедневно из Будапешта-Ньюгаты в 07:23, Ферихеги (аэропорт) – 07:42/07:43, Чоп – 13:40/14:20, прибытие в Мукачево – в 15:30.

Обратно из Мукачево в 12:30, Чоп – 13:40/14:10, Ферихеги/Аэропорт – 18:14/18:15, прибытие Будапешт-Ньюгаты – в 18:37;

№140 "Вена – Захонь – Чоп" и №149 "Чоп – Захонь – Вена";

Эти рейсы ежедневные, с мгновенной пересадкой у Захони.

Фото: Отправление поезда Киев - Вена, следующего через Будапешт (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28 (с возможностью удобной пересадки на 749/750 в Киев). Обратно из Чопа в 03:28 (так же удобно с поезда 749/750), прибытие в Вену – в 11:21.

№6280/6281 "Захонь – Чоп – Захонь" ежедневно отправлением из Захони в 03:42, прибытие в Чоп в 05:00, обратно их Чопа – в 05:29, прибытие в Захонь – в 04:47;

№6282/6283 "Захонь – Чоп – Захонь" ежедневно отправлением из Захони в 06:34, прибытие Чоп в 07:52, обратно из Чопа в 08:22, прибытие Захонь в 07:40;

№6284 "Дебрецен – Мукачево" ежедневно отправлением из Дебрецена в 05:58 через Ньиредьхазу и Кишварду, прибытие в Чоп в 09:53, прибытие в Мукачево в 11:33;

№6285 "Чоп – Захонь" ежедневно отправлением из Чопа в 10:25, прибытие Захонь в 09:43;

№6286/6287 "Захонь – Чоп – Захонь" ежедневно отправлением из Захони в 14:24, прибытие Чоп в 15:42, обратно из Чопа – в 16:12, прибытие Захонь 15:30;

№6288/6289 "Захонь – Чоп – Захонь" ежедневно отправлением из Захони в 18:37, прибытие Чоп в 19:55, обратно из Чопа в 20:25, прибытие Захонь 19:43;

№6290/6291 "Захонь – Чоп – Захонь" отправлением из Захони в 20:41, прибытие в Чоп в 21:59, обратно с Чопа в 22:29, прибытие в Захон в 21:47 ежедневно;

№749/140 "Киев – Будапешт" (в составе беспересадочных вагонов "Киев – Вена").

Пассажирам объясняют, что продажа проездных документов по маршруту "Киев – Вена" осуществляется исключительно через кассы международного сообщения за 20 дней до отправления поезда. Уточнить актуальную информацию о наличии свободных мест можно только в кассах. Поезд курсирует по ежедневному графику, отправление в 12:57.

Также уточняют, что поезд №33 "Мукачево – Будапешт" курсирует без пересадок. Ориентировочная цена билета – 1000 грн. Приблизительная стоимость билета на поезд №140 "Чоп – Вена" – 2200 грн. Стоимость зависит от курса валют на дату приобретения билета.

В "Укрзализныце" отмечают, что продажа билетов в Венгрию проводится только через кассу. Ознакомиться с графиком движения международных поездов можно на сайте uz-vezemo.com в разделе международные рейсы.

Напомним, мы писали, как добраться поездом в Словакию из Закарпатья.