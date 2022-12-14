11 поездов в день. Как добраться в Венгрию из Украины в декабре 2022 года

Украинцы, которые планируют поездку в Венгрию, имеют возможность добраться из Украины одним из 11 ежедневных поездов. Один из них отправляется из Киева, остальные – из Закарпатья.
Какое теперь есть сообщение с этой страной, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
В компании отмечают, что теперь у "Укрзализныци" есть 11 сообщений с Венгрией, а поехать можно поездами по следующему расписанию:
Обратно из Мукачево в 12:30, Чоп – 13:40/14:10, Ферихеги/Аэропорт – 18:14/18:15, прибытие Будапешт-Ньюгаты – в 18:37;
Эти рейсы ежедневные, с мгновенной пересадкой у Захони.
Отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28 (с возможностью удобной пересадки на 749/750 в Киев). Обратно из Чопа в 03:28 (так же удобно с поезда 749/750), прибытие в Вену – в 11:21.
Пассажирам объясняют, что продажа проездных документов по маршруту "Киев – Вена" осуществляется исключительно через кассы международного сообщения за 20 дней до отправления поезда. Уточнить актуальную информацию о наличии свободных мест можно только в кассах. Поезд курсирует по ежедневному графику, отправление в 12:57.
Также уточняют, что поезд №33 "Мукачево – Будапешт" курсирует без пересадок. Ориентировочная цена билета – 1000 грн. Приблизительная стоимость билета на поезд №140 "Чоп – Вена" – 2200 грн. Стоимость зависит от курса валют на дату приобретения билета.
В "Укрзализныце" отмечают, что продажа билетов в Венгрию проводится только через кассу. Ознакомиться с графиком движения международных поездов можно на сайте uz-vezemo.com в разделе международные рейсы.
Напомним, мы писали, как добраться поездом в Словакию из Закарпатья.