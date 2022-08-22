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От 1000 евро на учебу. Какие выплаты могут получить украинцы в Италии

Фото: Библиотека Миланского государственного университета (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Беженцам возмещают затраты на обучение и ищут им работу по специальности

Украинские беженцы в Италии могут рассчитывать на предоставление финансовой помощи от государства, местных муниципалитетов, благотворительных фондов. Украинцам также помогают адаптироваться к жизни в стране.

В частности, такую помощь оказывает итальянское агентство Assolavoro совместно с профсоюзами Nidil Cgil, Felsa Cisl и Uiltemp.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы.

Помощь предоставляют тем, у кого есть вид на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты. Также - тем украинцам, кому был выдан аналогичный документ, пока те ждут выдачи основных документов - статуса беженца и других.

Какую бесплатную помощь оказывают украинцам в Италии

Для украинцев, которые приехали в Италию, могут организовать:

  • информационные встречи с целью знакомства с итальянским рынком труда и работой, которую помогает найти служба;
  • оценку их профессиональных навыков, чтобы подыскать варианты обучения (курсы итальянского, курсы профессиональной подготовки);
  • базовые курсы итальянского языка.

Тем, кто проходит курс обучения, могут возместить расходы на проживание и еду, также украинцы имеют право получать почасово оплату - 3,5 евро в час. После того, как они окончат курсы, им выплачивается единовременная помощь в размере 1000 евро.

Фото: Проходящие обучение - языковые курсы - имеют право получать почасовую оплату (unsplash.com)

  • курсы профессиональной подготовки (предоставляется аналогичная финансовая помощь, если она еще не была получена после окончания базового курса итальянского языка).

Украинцы, которые проходят выбранный ими курс профессиональной подготовки или нашли работу с помощью службы по трудоустройству, имеют право на доступ к некоторым абсолютно бесплатным социальным услугам. Такие услуги предоставляют через посреднический орган Ebitemp.

На что идут выплаты социальной помощи украинцам

  1. на детский сад: выплата предусмотрена в размере до 150 евро. Она предназначена для детей, возраст которых не превышает трех лет и выплачивается ежемесячно;
  2. на получение образования;
  3. психологическую помощь - до 200 евро на человека;
  4. выплаты на покупку учебных материалов и книг для детей - выплата в размере 200 евро;
  5. выплаты на приобретение книг или других учебных материалов для студентов, посещающих вечерние курсы - 200 евро;
  6. выплаты на оплату университетского сбора - 200 евро;
  7. средства на покупку книг или других учебных материалов для студентов-стажеров 1-го и 3-го уровней - 200 евро;
  8. на приобретение товаров, которые нужны для ухода за ребенком, возраст которого не превышает 3 лет, в размере до 800 евро;

Тем временем переселенцы в Украине, оставшиеся без выплат, смогут повторно оформить заявку на помощь.

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