От 1000 евро на учебу. Какие выплаты могут получить украинцы в Италии

Беженцам возмещают затраты на обучение и ищут им работу по специальности
Украинские беженцы в Италии могут рассчитывать на предоставление финансовой помощи от государства, местных муниципалитетов, благотворительных фондов. Украинцам также помогают адаптироваться к жизни в стране.
В частности, такую помощь оказывает итальянское агентство Assolavoro совместно с профсоюзами Nidil Cgil, Felsa Cisl и Uiltemp.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы.
Помощь предоставляют тем, у кого есть вид на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты. Также - тем украинцам, кому был выдан аналогичный документ, пока те ждут выдачи основных документов - статуса беженца и других.
Для украинцев, которые приехали в Италию, могут организовать:
Тем, кто проходит курс обучения, могут возместить расходы на проживание и еду, также украинцы имеют право получать почасово оплату - 3,5 евро в час. После того, как они окончат курсы, им выплачивается единовременная помощь в размере 1000 евро.
Фото: Проходящие обучение - языковые курсы - имеют право получать почасовую оплату (unsplash.com)
Украинцы, которые проходят выбранный ими курс профессиональной подготовки или нашли работу с помощью службы по трудоустройству, имеют право на доступ к некоторым абсолютно бесплатным социальным услугам. Такие услуги предоставляют через посреднический орган Ebitemp.
Тем временем переселенцы в Украине, оставшиеся без выплат, смогут повторно оформить заявку на помощь.