Від 1000 євро на навчання. Які виплати можуть отримати українці в Італії

Українські біженці в Італії можуть розраховувати на надання фінансової допомоги від держави, місцевих муніципалітетів, благодійних фондів. Українцям також допомагають адаптуватися до життя в країні.

Зокрема, таку допомогу надає італійське агентство Assolavoro спільно з профспілками Nidil CGIL, Felsa CISL і Uiltemp.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Служби.

Допомогу надають тим, у кого є посвідка на проживання для міжнародного захисту (статус біженця і додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту. Також - тим українцям, кому був виданий аналогічний документ, поки ті чекають видачі основних документів - статусу біженця та інших.

Яку безкоштовну допомогу надають українцям в Італії

Для українців, які приїхали до Італії, можуть організувати:

інформаційні зустрічі з метою знайомства з італійським ринком праці та роботою, яку допомагає знайти служба;

оцінку їх професійних навичок, щоб підшукати варіанти навчання (курси італійської, курси професійної підготовки);

базові курси італійської мови.

Тим, хто проходить курс навчання, можуть відшкодувати витрати на проживання та їжу, також українці мають право отримувати погодинно оплату - 3,5 євро на годину. Після того, як вони закінчать курси, їм виплачується одноразова допомога в розмірі 1000 євро.

Фото: Ті, хто проходить навчання на мовних курсах, мають право отримувати погодинну оплату (unsplash.com)

курси професійної підготовки (надається аналогічна фінансова допомога, якщо вона ще не була отримана після закінчення базового курсу італійської мови).

Українці, які проходять обраний ними курс професійної підготовки або знайшли роботу за допомогою служби з працевлаштування, мають право на доступ до деяких абсолютно безкоштовних соціальних послуг. Такі послуги надають через посередницький орган Ebitemp.

На що йдуть виплати соціальної допомоги українцям

на дитячий садок: виплата передбачена в розмірі до 150 євро. Вона призначена для дітей, вік яких не перевищує трьох років і виплачується щомісяця; на здобуття освіти; психологічну допомогу - до 200 євро на людину; виплати на покупку навчальних матеріалів і книг для дітей - виплата у розмірі 200 євро; виплати на придбання книг або інших навчальних матеріалів для студентів, які відвідують вечірні курси - 200 євро; виплати на оплату університетського збору - 200 євро; кошти на покупку книг або інших навчальних матеріалів для студентів-стажистів 1-го і 3-го рівнів - 200 євро; на придбання товарів, які потрібні для догляду за дитиною, вік якої не перевищує 3 років - до 800 євро;

Тим часом переселенці в Україні, що залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу.