Від 1000 євро на навчання. Які виплати можуть отримати українці в Італії

Біженцям відшкодовують витрати на навчання і шукають їм роботу за фахом
Українські біженці в Італії можуть розраховувати на надання фінансової допомоги від держави, місцевих муніципалітетів, благодійних фондів. Українцям також допомагають адаптуватися до життя в країні.
Зокрема, таку допомогу надає італійське агентство Assolavoro спільно з профспілками Nidil CGIL, Felsa CISL і Uiltemp.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Служби.
Допомогу надають тим, у кого є посвідка на проживання для міжнародного захисту (статус біженця і додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту. Також - тим українцям, кому був виданий аналогічний документ, поки ті чекають видачі основних документів - статусу біженця та інших.
Для українців, які приїхали до Італії, можуть організувати:
Тим, хто проходить курс навчання, можуть відшкодувати витрати на проживання та їжу, також українці мають право отримувати погодинно оплату - 3,5 євро на годину. Після того, як вони закінчать курси, їм виплачується одноразова допомога в розмірі 1000 євро.
Фото: Ті, хто проходить навчання на мовних курсах, мають право отримувати погодинну оплату (unsplash.com)
Українці, які проходять обраний ними курс професійної підготовки або знайшли роботу за допомогою служби з працевлаштування, мають право на доступ до деяких абсолютно безкоштовних соціальних послуг. Такі послуги надають через посередницький орган Ebitemp.
Тим часом переселенці в Україні, що залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу.