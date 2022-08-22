От 1000 евро на учебу. Какие выплаты могут получить украинцы в Италии

Беженцам возмещают затраты на обучение и ищут им работу по специальности

Украинские беженцы в Италии могут рассчитывать на предоставление финансовой помощи от государства, местных муниципалитетов, благотворительных фондов. Украинцам также помогают адаптироваться к жизни в стране.

В частности, такую помощь оказывает итальянское агентство Assolavoro совместно с профсоюзами Nidil Cgil, Felsa Cisl и Uiltemp.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы.

Помощь предоставляют тем, у кого есть вид на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты. Также - тем украинцам, кому был выдан аналогичный документ, пока те ждут выдачи основных документов - статуса беженца и других.

Какую бесплатную помощь оказывают украинцам в Италии

Для украинцев, которые приехали в Италию, могут организовать:

информационные встречи с целью знакомства с итальянским рынком труда и работой, которую помогает найти служба;

оценку их профессиональных навыков, чтобы подыскать варианты обучения (курсы итальянского, курсы профессиональной подготовки);

базовые курсы итальянского языка.

Тем, кто проходит курс обучения, могут возместить расходы на проживание и еду, также украинцы имеют право получать почасово оплату - 3,5 евро в час. После того, как они окончат курсы, им выплачивается единовременная помощь в размере 1000 евро.

Фото: Проходящие обучение - языковые курсы - имеют право получать почасовую оплату (unsplash.com)

курсы профессиональной подготовки (предоставляется аналогичная финансовая помощь, если она еще не была получена после окончания базового курса итальянского языка).

Украинцы, которые проходят выбранный ими курс профессиональной подготовки или нашли работу с помощью службы по трудоустройству, имеют право на доступ к некоторым абсолютно бесплатным социальным услугам. Такие услуги предоставляют через посреднический орган Ebitemp.

На что идут выплаты социальной помощи украинцам

на детский сад: выплата предусмотрена в размере до 150 евро. Она предназначена для детей, возраст которых не превышает трех лет и выплачивается ежемесячно; на получение образования; психологическую помощь - до 200 евро на человека; выплаты на покупку учебных материалов и книг для детей - выплата в размере 200 евро; выплаты на приобретение книг или других учебных материалов для студентов, посещающих вечерние курсы - 200 евро; выплаты на оплату университетского сбора - 200 евро; средства на покупку книг или других учебных материалов для студентов-стажеров 1-го и 3-го уровней - 200 евро; на приобретение товаров, которые нужны для ухода за ребенком, возраст которого не превышает 3 лет, в размере до 800 евро;

Тем временем переселенцы в Украине, оставшиеся без выплат, смогут повторно оформить заявку на помощь.