До 1000 євро на людину. Як українцям у Німеччині отримати гроші на облаштування житла

Українські біженці у Німеччині отримують допомогу з безробіття від Jobcenter. Це установа також оплачує оренду житла та надає кошти на перше облаштування житла.

Що треба знати про таку допомогу, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Навіщо у Німеччині надають допомогу на облаштування житла

Житло у Німеччині орендарі найчастіше отримують без меблів, тому заїжджати доводиться у практично пусту квартиру. Оскільки Джобцентр оплачує нагальні потреби людей із низьким рівнем доходу чи без нього, то до переліку видів підтримки входить і одноразова допомога на облаштування на новому місці. За гроші у вигляді готівки чи у вигляді сертифікату можна придбати базові меблі, побутову техніку чи матеріали для ремонту.

Допомогу можна отримати після переїзду в окреме житло. Розмір допомоги не регулюється, але зазвичай на одну людину виділяють до 1000 євро. Що більша родина, то більшою буде сума допомоги. Щоб отримати кошти на облаштування житла, треба написати лист до Джобцентру.

Фото: Джобцентр у Німеччині (gettyimages.com)

На які меблі розрахована виплата від Джобцентру

Центр зайнятості оплачує придбання більшості необхідних речей для базового комфорту в новій оселі. Спершу треба узгодити житло, до якого планується переїзд та перелічити предмети, в яких є потреба. Це можуть бути: ліжко, холодильник, пральна машина, плита, праска, пилосос, постільна білизна, рушники, посуд, дзеркало. Але якщо треба телевізор чи ноутбук, то вони не відносяться до речей першої необхідності, тому в список їх не включають.

Також на період вагітності та після народження дитини можна отримати спеціальні речі: ліжечко, візок, столик для сповивання.

Як оформити заявку на допомогу з облаштування

У список слід внести всі речі та меблі, які потрібні в новому житлі. Це не гарантує гроші на всі предмети, але варто їх вказати. Потім треба заповнити заяву за шаблоном. На відповідь потрібно зачекати 1-2 тижні. У Джобцентрі мають виділити термін – час візиту.

Для того, щоб претендувати на гроші на придбання меблів, слід відповідати умовам:

заявнику виплачують допомогу від Джобцентру;

заявнику є 25 років;

це перший переїзд на окрему квартиру;

заявник після розлучення переїжджає на нове місце і не має змоги купити меблі;

у попередньому житлі сталася пожежа або нещасний випадок, який не покриває страховка.

Після того, як Центр зайнятості отримає заяву, до людини прийде працівник соціальної служби для перевірки. Житло оглянуть, щоб переконатися в потребі згідно зі списком. Також можуть переглянути список меблів та речей, щоб визначити першочергові потреби. Сума та вид допомоги буде залежати від окремої ситуації.

Фото: Джобцентр виділяє гроші на базові меблі та техніку (pixabay.com)

Що треба знати про сертифікати на товари

Джобцентр зазвичай видає подарункові сертифікати на придбання певних речей (гутштайни). На них вказана сума. Також біженці отримують перелік місць, де можна купити необхідні речі. Наприклад, магазин побутової техніки, недорогих товарів для дому, секонд-хенд, сайт з перепродажу.

Установа має домовленість з магазинами, тому звітувати про покупку не треба. Щоб придбати речі, треба подарунковий сертифікат віддати продавцю та оплатити товар. Але якщо замість сертифіката видадуть гроші, можуть згодом попросити чеки на підтвердження покупки.

Зазвичай на господарчі магазини виділяють 200 євро, на магазини меблів – 150 євро. Іноді компанії пропонують безкоштовні товари для ремонту, а також фарбу для стін. Про це варто цікавитись у торгових компаніях.

Де можна шукати дешеві речі самостійно

Якщо біженці отримали гроші на карту або готівкою, але не мають переліку магазинів для придбання необхідний у побуті речей, то можуть пошукати їх самостійно. Наприклад, підібрати щось для житла можна на таких ресурсах:

Ebay Kleinanzeigen. Це популярний сайт з мільйонами оголошень щодня, який має сторінки у соцмережах. На цьому ресурсі можна знайти все необхідне – від телефона до житла. Ціни максимально низькі.

Facebook Marketplace доступний і для Німеччини. Тут можна знайти щось поблизу або перепродати непотрібні речі.

перепродати непотрібні речі. Nebenan.de – соціальна платформа для спілкування сусідів, на якій є окремий розділ Market з оголошеннями про продаж чи дарування речей.

Quoka – платформа для безкоштовних оголошень. Можна знайти задешево необхідні речі для дому. Більшість товарів вживані.

Нагадаємо, ми писали, як українцям знайти роботу в Німеччині. У Jobcenter призначають консультанта, який допомагатиме знайти роботу. Також можна шукати самостійно на різних ресурсах.

Також ми розповідали, які виплати отримує сім'я із двома дітьми у Німеччині. Допомога від центру зайнятості наступного року зросте на 12%.

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