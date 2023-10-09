Як українцям знайти роботу в Німеччині: сайти вакансій та поради

Українські біженці у Німеччині мають спрощений доступ до ринку праці. Українці мають право як на повну зайнятість, так і на підробіток.

Що треба знати про працевлаштування у цій країні та де шукати пропозиції роботи, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Центр зайнятості забезпечить навчанням та консультаціями

Українські біженці отримують виплати від центру зайнятості Jobcenter як безробітні. Водночас основна функція установи – допомогти людині вийти на ринок праці. Там призначають консультанта, який допомагатиме знайти роботу. У Jobcenter також надають інші види допомоги:

покривають витрати на курси німецької мови;

консультації щодо можливості кар’єри та послуги коучингу;

навчання новій професії, яке триває 2-3 роки;

допомогу зі створенням резюме та написанням супровідних листів;

консультації щодо початку роботи на себе, в окремих випадках надають стартовий капітал.

За допомогу біженцям відповідають місцеві центри зайнятості. У більшості випадків співробітники володіють тільки німецькою, зрідка – ще й англійською. У деяких центрах зайнятості є перекладачі для українців. Ті українці, які не володіють німецькою, можуть приходити із перекладачем.

Фото: Співбесіда на роботу (freepik.com)

На яких ресурсах можна шукати вакансії у Німеччині

Самостійно шукати вакансії можна на популярних сайтах. Серед найпопулярніших сайтів по пошуку роботу такі:

jobcenter-ge.de – сайт центру зайнятості, де можна заодно отримати консультацію з приводу пошуку роботи;

arbeitsagentur.de – сайт німецькою та англійською мовами. Крім пошуку вакансій можна записатися на курси;

jobleads.com – на сайті треба зареєструватися та створити резюме. Тут публікуються вакансії для висококваліфікованих працівників;

europa.jobs – сайт із вакансіями, на які не вимагається досвід і знання мови. Також є також можливість знайти роботу з житлом.

stellenanzeigen.de – ресурс для кваліфікованих працівників та людей без досвіду.

adeccojobsforukraine.com – сайт, який допомагає українцям знайти роботу в Німеччині. Під час заповнення анкети потрібно додати резюме англійською мовою.

germany4ukraine.de – сайт з порадами українцям, включаючи роботу.

Також чимало вакансій для українців пропонують у тематичних групах у Facebook. Наприклад, "Arbeit in Deutschland / Робота в Німеччині", "Українці в Німеччині. Робота та Перевезення", "Робота в Німеччині", "Робота в Німеччині/Работа в Германии/житло Берлін", "Українці Німеччини".

Фото: Робота з прибирання (gettyimages.com)

На яких сайтах можна знайти підробіток та роботу в окремих галузях

Українські біженці можуть обирати часткову зайнятість. Підробіток можна знайти на таких сайтах:

agenturmarypoppins.de – можна знайти роботу няні, домробітниці, садівника, різноробочого.

teilzeitstellen.net – це біржа вакансій із частковою зайнятістю;

zenjob.com/de/jobs – вакансії для студентів, робота на свята, неповний день;

absolventa.de – пропозиції роботи для студентів.

Для тих, хто шукає роботу за конкретною професією, є окремі сайти за галузями:

hoteljob.de – вакансії у готельній сфері в Німеччині, Австрії та Швейцарії.

gastrojobs.de – робота в ресторанах і кафе;

jobware.de – робота в галузі IT, інженерії, маркетингу, логістиці

praktischarzt.de – вакансії для лікарів.

Фото: Робота на заводі в Німеччині (gettyimages.com)

Як уникнути шахрайства при пошуку роботи в Німеччині

Стати жертвою шахрайства при пошуку роботи можна і в Німеччині, якщо іноземець не знає законів та мови. Убезпечити себе можна так:

перевірити сайт потенційного роботодавця;

не платити за вакансію. компанії не мають права вимагати оплату за прийняття на роботу та навчання;

тон розмови має бути офіційно-діловим;

перевірте середню зарплату за позицією. Якщо пропонується завищена зарплата – це може бути "гачок" шахраїв;

не варто розкривати конфіденційну інформацію до моменту працевлаштування. Варто припинити розмову, якщо запитують банківські дані чи номер паспорту під час першого спілкування;

має бути укладений трудовий договір, у кому вказуються години роботи, назва посади, зарплата.

Щоб бути впевненим, що у трудовому договорі немає спірних моментів, варто звернутися до людини, яка добре володіє німецькою мовою.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українців, які поїдуть до Німеччини повторно. Вони зможуть відновити захист тільки у тому регіоні, де раніше були зареєстровані.

Також ми розповідали, які виплати отримує сім'я із двома дітьми у Німеччині. Допомога від центру зайнятості наступного року зросте на 12%.

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