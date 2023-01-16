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До 1000 доларів на родину. Як повернути гроші за обов'язковий медогляд в Канаді

Фото: Українці в Канаді (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які прибувають до Канади з візою CUAET, мають пройти обов'язковий медогляд. Деякі родини з 3-4 осіб платять за це до 1000 канадських доларів.

Втім, у деяких провінціях витрачені кошти можна повернути. TRAVEL РБК-Україна розповідає, як це можна зробити, з посиланням на публікацію у групі Facebook "Українці в Канаді".

Із 1 жовтня з'явилася можливість повернути кошти за медогляд – наприклад, у провінції Британська Колумбія. Щоб отримати відшкодування, слід заповнити форму на сайті місцевого уряду та надіслати за адресою разом із чеками чи випискою з банку:

Health Insurance BC
Patient Benefits
PO Box 9480 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9E7.

За 1-1,5 місяці на пошту прийдуть чеки, які можна буде перевести в готівку у банку або внести на канадську банківську картку.

У коментарях до посту українці в Канаді відзначають, що така програма відшкодування діє також у провінції Манітоба. Є ймовірність, що подібну компенсацію запустять і в інших провінціях.

Фото: Після прибуття обов'язковий медогляд (gettyimages.com)

Наприклад, в Онтаріо новоприбулим доводиться сплачувати за аналізи з власної кишені – це 175 доларів, але є можливість повернути ці кошти через різноманітні фонди. Поки не повертають кошти в Альберті та Саскачевані, в інших провінціях людям також доводиться також платити до 1000 доларів за родину із 4 осіб.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати щомісячні виплати в 2000 доларів в Канаді.

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