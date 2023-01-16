RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До 1000 долларов на семью. Как вернуть деньги за обязательный медосмотр в Канаде

Фото: Украинцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, прибывающие в Канаду с визой CUAET, должны пройти обязательный медосмотр. Некоторые семьи из 3-4 человек платят за это до 1000 канадских долларов.

Впрочем, в некоторых провинциях затраченные средства можно вернуть. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как это можно сделать, со ссылкой на публикацию в группе Facebook "Украинцы в Канаде".

С 1 октября появилась возможность вернуть средства за медосмотр – например, в провинции Британская Колумбия. Чтобы получить возмещение, следует заполнить форму на сайте местного правительства и отправить по адресу вместе с чеками или выпиской из банка:

Health Insurance BC
Patient Benefits
PO Box 9480 Stn Prov Govt
Victoria Bc V8W 9E7.

Через 1-1,5 месяца на почту придут чеки, которые можно будет обналичить в банке или внести на канадскую банковскую карту.

В комментариях к посту украинцы в Канаде отмечают, что подобная программа возмещения действует также в провинции Манитоба. Есть вероятность, что подобная компенсация будет запущена и в других провинциях.

Фото: После прибытия обязательный медостмотр (gettyimages.com)

Например, в Онтарио новоприбывшим приходится платить за анализы из собственного кармана – это 175 долларов, но есть возможность вернуть эти средства через всевозможные фонды. Пока не возвращают средства в Альберте и Саскачеване, в других провинциях людям приходится также платить до 1000 долларов за семью из 4 человек.

Напомним, мы писали, как украинцам получить ежемесячные выплаты в 2000 долларов в Канаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канадавиплатимедицинская помощь