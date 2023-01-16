До 1000 долларов на семью. Как вернуть деньги за обязательный медосмотр в Канаде

Украинцы, прибывающие в Канаду с визой CUAET, должны пройти обязательный медосмотр. Некоторые семьи из 3-4 человек платят за это до 1000 канадских долларов.
Впрочем, в некоторых провинциях затраченные средства можно вернуть. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как это можно сделать, со ссылкой на публикацию в группе Facebook "Украинцы в Канаде".
С 1 октября появилась возможность вернуть средства за медосмотр – например, в провинции Британская Колумбия. Чтобы получить возмещение, следует заполнить форму на сайте местного правительства и отправить по адресу вместе с чеками или выпиской из банка:
Health Insurance BC
Patient Benefits
PO Box 9480 Stn Prov Govt
Victoria Bc V8W 9E7.
Через 1-1,5 месяца на почту придут чеки, которые можно будет обналичить в банке или внести на канадскую банковскую карту.
В комментариях к посту украинцы в Канаде отмечают, что подобная программа возмещения действует также в провинции Манитоба. Есть вероятность, что подобная компенсация будет запущена и в других провинциях.
Например, в Онтарио новоприбывшим приходится платить за анализы из собственного кармана – это 175 долларов, но есть возможность вернуть эти средства через всевозможные фонды. Пока не возвращают средства в Альберте и Саскачеване, в других провинциях людям приходится также платить до 1000 долларов за семью из 4 человек.
Напомним, мы писали, как украинцам получить ежемесячные выплаты в 2000 долларов в Канаде.