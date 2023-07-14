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100 тисяч людей за добу. Де зараз найбільші черги на кордоні України

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П'ятниця 14 липня 2023 11:43
100 тисяч людей за добу. Де зараз найбільші черги на кордоні України Фото: Автомобілі на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

На кордоні Україні продовжують утворюватися черги – на пунктах пропуску очікують десятки автомобілів. У ДПСУ рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

На яких пунктах пропуску найбільша завантаженість вранці 14 липня, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Які черги на пунктах пропуску на кордоні України

Згідно з інформацією, яку відомство публікує кожні 3 години, найбільші черги на виїзд із України о 9 ранку утворилися на пунктах пропуску до Польщі.

  • "Краківець" – 80 легкових автомобілів, 6 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Рава-Руська"– 70 легкових автомобілів, 3 автобуси, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації;
  • "Грушів" – 60 легкових автомобілів, 5 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації;
  • "Устилуг" – 60 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
  • "Шегині" – 45 легкових автомобілів, 9 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Угринів" – 25 легкових автомобілів , 0 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації;
  • "Смільниця" – 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації.
  • "Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Нижанковичі" – здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 т, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у тому числі ПММ);

На пунктах пропуску із іншими країнами черг немає, крім пунктів на кордоні з Угорщиною – від 10 до 25 легкових автомобілів.

100 тисяч людей за добу. Де зараз найбільші черги на кордоні УкраїниФото: За добу кордон перетнули 100 тисяч людей (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Причина черг – великий пасажиропотік

За добу 13 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 100 тисяч людей, з них на виїзд – 53 тисячі.

Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора рази, разом із цим збільшилися черги на пунктах пропуску, пояснили РБК-Україна у ДПСУ.

"Починаючи з вечора четверга і до неділі кількість охочих перетнути кордон зростає, що збільшує навантаження на пункти пропуску, люди перебувають у чергах, очікуючи на оформлення", – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

У відомстві радять перевіряти стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці та обирати маршрут руху з огляду на черги. Прогнозується, що великий пасажиропотік зберігатиметься до кінця літа.

Нагадаємо, у ДПСУ називали причину масового повернення українців з-за кордону у квітні.

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