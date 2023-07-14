100 тысяч человек в сутки. Где сейчас самые большие очереди на границе Украины

На границе Украины продолжают образовываться очереди – на пунктах пропуска ожидают десятки автомобилей. В ГПСУ рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

На каких пунктах пропуска наибольшая загруженность утром 14 июля, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Какие очереди на пунктах пропуска на границе Украины

Согласно информации, которую ведомство публикует каждые 3 часа, самые большие очереди на выезд из Украины в 9 утра образовались на пунктах пропуска в Польшу.

"Краковец" – 80 легковых автомобилей, 6 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" – 70 легковых автомобилей, 3 автобуса, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации;

"Грушев" – 60 легковых автомобилей, 5 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации;

"Устилуг" – 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" – 45 легковых автомобилей, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Угринов" – 25 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации;

"Смильница" – 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации.

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Нижанковичи" – осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 т, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ);

На пунктах пропуска с другими странами очередей нет, кроме пунктов на границе с Венгрией – от 10 до 25 легковых автомобилей.

Фото: За сутки границу пересекли 100 тысяч человек (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Причина очередей – большой пассажиропоток

В сутки 13 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 100 тысяч человек, из них на выезд – 53 тысячи.

Летом пассажиропоток на границах Украины вырос почти в полтора раза, в то же время увеличились очереди на пунктах пропуска, объяснили РБК-Украина в ГПСУ.

"Начиная с вечера четверга и до воскресенья количество желающих пересечь границу растет, что увеличивает нагрузку на пункты пропуска, люди находятся в очередях, ожидая оформления", – рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В ведомстве советуют проверять состояние загруженности пунктов пропуска на западном участке и выбирать маршрут движения с учетом очередей. Прогнозируется, что большой пассажиропоток будет сохраняться до конца лета.

Напомним, в ГПСУ называли причину массового возвращения украинцев из-за границы в апреле.

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