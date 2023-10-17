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100 км от границы Украины. Куда можно полететь из польского аэропорта Жешув

Вторник 17 октября 2023 10:02
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100 км от границы Украины. Куда можно полететь из польского аэропорта Жешув Фото: Аэропорт Жешув (facebook.com/PLRZE)
Автор: Ольга Маджумдар

Ближайший к Украине польский аэропорт Жешува имеет прямое сообщение с 10 международными аэропортами. Украинцам удобно добраться до него по железной дороге из разных городов Украины.

Куда можно будет полететь из польского аэропорта в следующие месяцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Аэропорт Жешув Ясенка расположен всего в 100 км от границы с Украиной. Расстояние от Львова – 170 км. Добраться можно автотранспортом или по железной дороге из Киева, Харькова, Львова, других городов.

Украинцы, планирующие путешествие самолетом, могут полететь из Жешува с авиакомпаниями Ryanair, Wizz Air и LOT. Они выполняют рейсы в Дублин, Милан и Рим. С марта 2024 года маршрутная сеть из Жешува будет более широкой.

К примеру, рейсы в Жешув из Мюнхена возобновит немецкая авиакомпания Lufthansa. Это позволит путешествовать в разные части мира с пересадкой в Мюнхене.

Лоукостер Ryanair и польская авиакомпания LOT также увеличат количество рейсов в Жешуве с весны. Ryanair начнет выполнять полеты в Манчестер, Бристоль, Восточный Мидленд в Англии, а также в лондонские аэропорты Лутон и Станстед. LOT возобновит прямые сезонные рейсы в США – в аэропорт Ньюарк рядом с Нью-Йорком.

100 км от границы Украины. Куда можно полететь из польского аэропорта ЖешувФото: Пассажиры в аэропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)

Доехать до аэропорта Жешув пассажиры из Украины могут на поезде по одному из маршрутов из украинских городов в польский Перемышль. В Перемышле пассажиры выходят из поезда "Укрзализныци", проходят паспортный контроль на станции, а затем пересаживаются на польский поезд PKP или региональные электрички в Жешув.

В октябре в аэропорт из города Жешув запустили поезд. Добраться от разных станций можно за 13-18 минут. Отправка происходит примерно раз в час. Стоимость проезда от станции Rzeszów Glowny – 3,7 злотых (31 грн).

Из-за закрытого неба Украины украинцы пользуются аэропортами в Польше и других странах. Раньше мы рассказывали ,как добраться до аэропорта Жешува поездом или автобусом.

Также мы сообщали, сколько будут стоить билеты на новый поезд в Польшу – из Рава-Русской в Варшаву, который начал курсировать с 15 октября.

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