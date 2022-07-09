10 тысяч гривен на ребенка. Появилась еще одна выплата для пострадавших от войны

Помощь смогут получить дети, поучившие ранение или иное повреждение из-за вторжения РФ
Дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на благотворительную организацию СОС "Детские городки".
Неприбыльная организация предоставляет помощь семьям детей, которые получили ранения в результате боевых действий. Семьи с детьми могут получить комплексную помощь: она включает финансовую компенсацию (10 000 гривен), помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации.
Обратиться за финансовой, юридической и психологической помощью может семья, в которой ребенок получил ранение или иное повреждение в результате военного вторжения России в Украину. Такая программа действует по всей территории Украины. Аналогичную помощь могут получить те, кто выехал за границу.
Фото: Программа действует по всей Украине а также для тех детей, которые спасаются от войны за границей (Getty Images)
Помощь включает в себя несколько элементов.
Чтобы участвовать в программе от благотворительной организации, нужно заполнить форму на сайте фонда "СОС Детские городки" и подготовить такие документы:
После получения и обработки заявки представители благотворительной организации свяжутся с семьей, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.
Также мы писали, как украинцам получить медицинскую помощь в Польше: инструкция от Минздрава.