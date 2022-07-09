10 тисяч гривень на дитину. З'явилася ще одна виплата для постраждалих від війни

Допомогу зможуть отримати діти, які отримали поранення чи інше ушкодження через вторгнення РФ
Діти в сім'ях, які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату. На такі цілі виділяє кошти одна з благодійних організацій.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на благодійну організацію СОС "Дитячі містечка".
Неприбуткова організація надає допомогу сім'ям дітей, які отримали поранення в результаті бойових дій. Сім'ї з дітьми можуть отримати комплексну допомогу: вона включає фінансову компенсацію (10 000 гривень), допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації.
Звернутися за фінансовою, юридичною та психологічною допомогою може сім'я, в якій дитина отримала поранення або інше ушкодження в результаті військового вторгнення Росії в Україну. Така програма діє по всій території України. Аналогічну допомогу можуть отримати ті, хто виїхав за кордон.
Фото: Програма діє по всій Україні а також для тих дітей, які рятуються від війни за кордоном (Getty Images)
Допомога охоплює кілька елементів.
Щоб взяти участь у програмі від благодійної організації, потрібно заповнити форму на сайті Фонду "СОС Дитячі містечка" та підготувати такі документи:
Після отримання та обробки заявки представники благодійної організації зв'яжуться з родиною, щоб обговорити подальшу співпрацю.
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