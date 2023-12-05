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10 тисяч вправ. Українці зможуть вчити польську мову на безплатній платформі

Фото: Навчання онлайн (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для українців, які хочуть вивчити польську мову, створили безкоштовну платформу. Наразі доступне навчання на рівнях А1 і А2.

Користувачам пропонується понад 10 тисяч вправ, які допоможуть швидко вивчити основи польської мови, розповідає РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Нову платформу для безкоштовного вивчення польської мови Lingva Polska розробила Асоціація інноваційної та цифрової освіти у співпраці з Фундацією Deloitte Polska.

Платформа використовує сучасні методи навчання, включаючи ігри. Курс розроблений за методкою українського психолінгвіста Віталія Зубкова, який володіє понад 20 мовами.

"Lingva Polska – це підсумок нашого багаторічного досвіду навчання іноземних мов для українців. Користувачам буде запропоновано 10 тисяч різноманітних вправ. Вони зможуть вивчити найпопулярніші фрази, які можна впевнено використовувати в повсякденному житті. Ми приділили максимум уваги розробці цього продукту. Усі елементи системи були ретельно розроблені та містять власні візуалізації, які супроводжують матеріали чи діалоги, які читають професійні носії мови", – розповіла виконавчий директор Асоціації іноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Наразі на платформі пропонуються безкоштовні курси А1 і А2. Програму для вищих рівнів ще розробляють. Для користувачів створили відеоінструкцію, як зареєструватися та навчатися на платформі.

Нагадаємо, ми писали, що український уряд розглядає можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Також ми розповідали, що у Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх уже понад 286 тисяч осіб – більше, ніж повідомлялося раніше.

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