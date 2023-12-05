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10 тысяч упражнений. Украинцы смогут учить польский язык на бесплатной платформе

Фото: Обучение онлайн (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинцев, желающих выучить польский язык, создали бесплатную платформу. В настоящее время доступно обучение на уровнях А1 и А2.

Пользователям предлагается более 10 тысяч упражнений, которые помогут быстро изучить основы польского языка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Новую платформу для бесплатного изучения польского языка Lingva Polska разработала Ассоциация инновационного и цифрового образования в сотрудничестве с Фондом Deloitte Polska.

Платформа использует современные методы обучения, включая игры. Курс разработан по методике украинского психолингвиста Виталия Зубкова, владеющего более чем 20 языками.

"Lingva Polska – это результат нашего многолетнего опыта обучения иностранным языкам для украинцев. Пользователям будет предложено 10 тысяч разнообразных упражнений. Они смогут изучить самые популярные фразы, которые можно уверенно использовать в повседневной жизни. Мы уделили максимум внимания разработке этого продукта. Все элементы системы были тщательно разработаны и содержат собственные визуализации, которые сопровождают материалы или диалоги, которые читают профессиональные носители языка", – рассказала исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

На платформе предлагаются бесплатные курсы А1 и А2. Программу для высших уровней еще разрабатывают. Для пользователей создали видеоинструкцию, как зарегистрироваться и обучаться на платформе.

Напомним, мы писали, что украинское правительство рассматривает возможность включения польского языка в перечень учебных предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание.

Также мы рассказывали, что в Польше посчитали всех украинских учеников, которые учатся в польских учебных заведениях. Их уже более 286 тысяч человек – больше, чем сообщалось ранее.

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