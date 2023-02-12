UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки потрібно відкладати у Румунії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Фото: Архітектура у місті Клуж (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нерухомість у Румунії з початком війни стала привабливою для українців завдяки близькості до України. Відстань від Києва до Бухареста – близько 1000 км.

Скільки коштують квартири у містах Румунії у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на blitz.ro.

Вартість квартир у Румунії – найнижча у Європі

Румунія посідає друге місце в топі європейських країн з найдешевшим житлом після Боснії та Герцеговини, згідно з Індексом нерухомості Deloitte 2022, який охоплює 68 міст у 23 країнах.

Середня ціна за квадратний метр в основних містах країни – 1266 євро. Порівняно з минулим роком це вище на 7,3%.

У рейтингу міст найдорожчими у Румунії є Клуж-Напока, Бухарест та Брашов.

Щодо доступності, яку розраховують як суму середньорічної брутто-зарплати, необхідної для купівлі стандартного житла на 70 кв. м, Румунія посідає сьоме місце з 19 країн, для яких було розраховано цей показник. Для такої покупки мешканцю Румунії потрібно 6,3 річної зарплати. Середня зарплата у цій країні 1393 євро на місяць.

При цьому ринок нерухомості в Румунії має річну прибутковість 5-6% і є одним із найприбутковіших у Європі. Це одна із причин, чому українці вкладають кошти у квартири.

Фото: Новобудови у Бухаресті (pixabay.com)

За словами партнера в українсько-румунському агентстві нерухомості Дениса Седакова, в житло у Румунії інвестують три типи українських покупців:

  • ті, хто хоче тут залишитися – вони мають бюджет 60-70 тисяч євро на однокімнатні квартири;
  • ті, хто хоче отримувати пасивний дохід від купівлі та здачі в оренду квартир із 2 або 3 спальнями;
  • ті, хто шукає квартири вартістю від 90 до 140 тисяч євро, які вони можуть перепродати у майбутньому.

"Інші українці дзвонять з інших країн Європи і кажуть, що хочуть оселитися в Румунії, тому що вона ближче до їхнього дому, умови продажу набагато кращі", – зазначив румунський партнер агентства виданню romania-insider.

Фото: Житловий квартал у Бухаресті (pixabay.com)

Скільки коштують квартири у містах Румунії

У січні 2023 року ціни на нерухомість в Румунії знизилися в середньому на 7% порівняно з груднем 2022 року. Середні ціни на квартири в Румунії в січні 2023 року такі:

  • Клуж – 2165 євро/кв. м;
  • Бухарест – 1676 євро/кв. м;
  • Брашов – 1535 євро/кв. м;
  • Констанца – 1535 євро/кв. м;
  • Тімішоара – 1370 євро/кв. м;
  • Сібіу – 1382 євро/кв. м;
  • Крайова – 1376 євро/кв. м;
  • Тиргу-Муреше – 1419 євро/кв. м;
  • Ясси – 1364 євро/кв. м;
  • Бистриця – 1012 євро/кв. м.

Експерти з нерухомості вважають, що січень – місяць з найменшою кількістю угод, тому ціни знизилися з огляду на ситуацію на ринку.

Нагадаємо, ми писали скільки треба відкладати в Чехії, щоб купити квартиру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяЖитло