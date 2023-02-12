Скільки потрібно відкладати у Румунії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Нерухомість у Румунії з початком війни стала привабливою для українців завдяки близькості до України. Відстань від Києва до Бухареста – близько 1000 км.
Скільки коштують квартири у містах Румунії у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на blitz.ro.
Румунія посідає друге місце в топі європейських країн з найдешевшим житлом після Боснії та Герцеговини, згідно з Індексом нерухомості Deloitte 2022, який охоплює 68 міст у 23 країнах.
Середня ціна за квадратний метр в основних містах країни – 1266 євро. Порівняно з минулим роком це вище на 7,3%.
У рейтингу міст найдорожчими у Румунії є Клуж-Напока, Бухарест та Брашов.
Щодо доступності, яку розраховують як суму середньорічної брутто-зарплати, необхідної для купівлі стандартного житла на 70 кв. м, Румунія посідає сьоме місце з 19 країн, для яких було розраховано цей показник. Для такої покупки мешканцю Румунії потрібно 6,3 річної зарплати. Середня зарплата у цій країні 1393 євро на місяць.
При цьому ринок нерухомості в Румунії має річну прибутковість 5-6% і є одним із найприбутковіших у Європі. Це одна із причин, чому українці вкладають кошти у квартири.
Фото: Новобудови у Бухаресті (pixabay.com)
За словами партнера в українсько-румунському агентстві нерухомості Дениса Седакова, в житло у Румунії інвестують три типи українських покупців:
"Інші українці дзвонять з інших країн Європи і кажуть, що хочуть оселитися в Румунії, тому що вона ближче до їхнього дому, умови продажу набагато кращі", – зазначив румунський партнер агентства виданню romania-insider.
У січні 2023 року ціни на нерухомість в Румунії знизилися в середньому на 7% порівняно з груднем 2022 року. Середні ціни на квартири в Румунії в січні 2023 року такі:
Експерти з нерухомості вважають, що січень – місяць з найменшою кількістю угод, тому ціни знизилися з огляду на ситуацію на ринку.
Нагадаємо, ми писали скільки треба відкладати в Чехії, щоб купити квартиру.
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