Скільки потрібно відкладати у Чехії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Нерухомість у Чехії дешевшає – старі квартири у Празі та Брно повернулися на рівень цін 2021 року. При цьому доступність покупки свого житла – одна з найнижчих порівняно із сусідніми країнами.

Скільки потрібно заробляти у Чехії, щоб купити квартиру, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на seznamzpravy.cz.

Скільки зарплат потрібно для покупки квартири у Чехії

Доступність житла в мегаполісі погіршується – на нову квартиру в Празі потрібно повністю відкладати зарплату 17,3 років, підрахували в Central Group.

При цьому в сусідніх столицях співвідношення зарплат та вартості нерухомості говорить на користь доступності житла – наприклад, у Берліні, Відні чи Варшаві люди можуть отримати нову квартиру приблизно у 2 рази швидше – приблизно за 9 років.

Зазначається, що у Чехії з 2015 року ціни на квартири зросли на 136%, а заробітна плата – лише на 41%. У 2022 році середня зарплата у Чехії була 1317 євро.

Фото: Прага – одна з найдорожчих столиць Європи (pixabay.com)

Згідно з дослідженням порталу GetHome.pl, щоб купити квартиру на 50 кв. м, у Чехії доведеться відкласти 120 зарплат повністю. Тоді як у Польщі – лише 80, а у Німеччині – 90.

Скільки коштують квартири у регіонах Чехії.

За даними цінового компасу Sreality.cz, квартири на 40-60 кв. м у гарному стані в регіонах Чехії на початку лютого 2023 року коштують так:

Прага – 118 263 крон/кв.м (4975 євро);

Брно – 103 917 крон/кв.м (4371 євро);

Острава – 50511 крон/кв.м (2125 євро);

Пльзень – 66 800 крон/кв.м (2810 євро);

Ліберець – 63363 крон/кв.м (2665 євро);

Оломоуц – 66244 крон/кв.м (2786 євро);

Усті-над-Лабем - 43029 крон/кв.м (1810 євро);

Градце Кралове – 80629 крон/кв.м (3391 євро);

Ческе-Будеєвіце – 78347 крон/кв.м (3295 євро);

Пардубиці – 73 436 крон/кв.м (3089 євро).

Фото: Житловий район у Брно (unsplash.com/marek-bukovan)

Згідно з прогнозами експертів, нерухомість у Чехії до кінця 2023 року може подешевшати на 15%. Це пов'язано зі зниженням купівельної спроможності місцевих жителів.

Нагадаємо, ми писали, скільки потрібно заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру.