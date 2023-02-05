ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки потрібно відкладати у Чехії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 09:00
Скільки потрібно відкладати у Чехії, щоб купити квартиру: ціни на житло Фото: Архітектура Праги (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нерухомість у Чехії дешевшає – старі квартири у Празі та Брно повернулися на рівень цін 2021 року. При цьому доступність покупки свого житла – одна з найнижчих порівняно із сусідніми країнами.

Скільки потрібно заробляти у Чехії, щоб купити квартиру, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на seznamzpravy.cz.

Скільки зарплат потрібно для покупки квартири у Чехії

Доступність житла в мегаполісі погіршується – на нову квартиру в Празі потрібно повністю відкладати зарплату 17,3 років, підрахували в Central Group.

При цьому в сусідніх столицях співвідношення зарплат та вартості нерухомості говорить на користь доступності житла – наприклад, у Берліні, Відні чи Варшаві люди можуть отримати нову квартиру приблизно у 2 рази швидше – приблизно за 9 років.

Зазначається, що у Чехії з 2015 року ціни на квартири зросли на 136%, а заробітна плата – лише на 41%. У 2022 році середня зарплата у Чехії була 1317 євро.

Скільки потрібно відкладати у Чехії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Фото: Прага – одна з найдорожчих столиць Європи (pixabay.com)

Згідно з дослідженням порталу GetHome.pl, щоб купити квартиру на 50 кв. м, у Чехії доведеться відкласти 120 зарплат повністю. Тоді як у Польщі – лише 80, а у Німеччині – 90.

Скільки коштують квартири у регіонах Чехії.

За даними цінового компасу Sreality.cz, квартири на 40-60 кв. м у гарному стані в регіонах Чехії на початку лютого 2023 року коштують так:

  • Прага – 118 263 крон/кв.м (4975 євро);
  • Брно – 103 917 крон/кв.м (4371 євро);
  • Острава – 50511 крон/кв.м (2125 євро);
  • Пльзень – 66 800 крон/кв.м (2810 євро);
  • Ліберець – 63363 крон/кв.м (2665 євро);
  • Оломоуц – 66244 крон/кв.м (2786 євро);
  • Усті-над-Лабем - 43029 крон/кв.м (1810 євро);
  • Градце Кралове – 80629 крон/кв.м (3391 євро);
  • Ческе-Будеєвіце – 78347 крон/кв.м (3295 євро);
  • Пардубиці – 73 436 крон/кв.м (3089 євро).

Скільки потрібно відкладати у Чехії, щоб купити квартиру: ціни на житлоФото: Житловий район у Брно (unsplash.com/marek-bukovan)

Згідно з прогнозами експертів, нерухомість у Чехії до кінця 2023 року може подешевшати на 15%. Це пов'язано зі зниженням купівельної спроможності місцевих жителів.

Нагадаємо, ми писали, скільки потрібно заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Житло
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору