Сколько нужно откладывать в Румынии, чтобы купить квартиру: цены на жилье

Недвижимость в Румынии с началом войны стала привлекательной для украинцев благодаря близости к Украине. Расстояние от Киева до Бухареста – около 1000 км.
Сколько стоят квартиры в городах Румынии в 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на blitz.ro.
Румыния занимает второе место в топе европейских стран с самым дешевым жильем после Боснии и Герцеговины, согласно Индексу недвижимости Deloitte 2022, который охватывает 68 городов в 23 странах.
Средняя цена за квадратный метр в основных городах страны – 1266 евро. По сравнению с прошлым годом это выше на 7,3%.
В рейтинге городов самыми дорогими в Румынии являются Клуж-Напока, Бухарест и Брашов.
Что касается доступности, которую рассчитывают как сумму среднегодовой брутто-зарплаты, необходимой для покупки стандартного жилья на 70 кв. м, Румыния занимает седьмое место из 19 стран, для которых был рассчитан этот показатель. Для такой покупки жителю Румынии нужно 6,3 годовой зарплаты. Средняя зарплата в этой стране 1393 евро в месяц.
При этом рынок недвижимости в Румынии имеет годовую доходность 5-6% и является одним из самых прибыльных в Европе. Это одна из причин, почему украинцы вкладывают средства в квартиры.
Фото: Новостройки в Бухаресте (pixabay.com)
По словам партнера в украинско-румынском агентстве недвижимости Дениса Седакова, в жилье в Румынии инвестируют три типа украинских покупателей:
"Другие украинцы звонят из других стран Европы и говорят, что хотят поселиться в Румынии, потому что она ближе к их дому, условия продажи намного лучше", –отметил румынский партнер агентства изданию romania-insider.
В январе 2023 года цены на жилую недвижимость в Румынии снизились в среднем на 7% по сравнению с декабрем 2022 года. Средние цены на квартиры в городах Румынии в январе 2023 года такие:
Эксперты по недвижимости считают, что январь – месяц с наименьшим количеством сделок, тому цены снизились, учитывая ситуацию на рынке.
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