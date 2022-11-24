Житло у великому місті. Скільки коштують квартири у новобудовах Європи

Купівля нерухомості в Європі є особливо актуальною для українців під час війни. Своя квартира у європейському місті означає не лише дах над головою, безпеку сім'ї, а й інвестицію на довгі роки.
Скільки коштують квадратні метри містах 23 країн, і де найдешевша нерухомість, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.
У недавньому дослідженні консалтингової компанії Deloitte "Property Index. Overview of European Residential Markets" експерти вивчили ціни на житло у 68 містах у 23 країнах Європи.
Найдорожча нерухомість у новобудовах опинилася у Великій Британії. Вартість квадратного метра в цій країні становить приблизно 4 905 євро .
Також найдорожчими виявилися квартири у:
Містами, в яких найдорожча нерухомість, виявилися Париж (13462 євро/кв.м), Мюнхен (10500 євро/кв.м) та Лондон (8426 євро/кв.м).
Найшвидше річне подорожчання житла в новобудовах відзначається в:
Власником найдорожчого житла можна стати в балканських країнах. Наприклад, у Боснії та Герцеговині квартиру у новобудові можна купити за ціною 974 євро/кв.м.
Також у список країн, де вартість квадратного метра в новобудовах не перевищує 2000 євро, входять:
До речі, у дослідженні виявилися лише два європейські міста, в яких можна придбати житло дешевше за 1000 євро за кв. м. Обидва в Болгарії: житло в новобудовах Варни коштує 885 євро за кв. м, у Бургасі – 900 євро за кв. м.
Нагадаємо, ми писали, що рекордна кількість українців хочуть залишитися у Великій Британії.