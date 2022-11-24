Жилье в большом городе. Сколько стоят квартиры в новостройках Европы

Покупка недвижимости в Европе особенно актуальна для украинцев во время войны. Своя квартира в европейском городе означает не только крышу над головой, безопасность семьи, но и инвестицию на долгие годы.
Сколько стоят квадратные метры городах 23 стран, и где самая дешевая недвижимость, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.
В недавнем исследовании консалтинговой компании Deloitte "Property Index. Overview of European Residential Markets" эксперты изучили цены на жилье в 68 городах в 23 странах Европы.
Самая дорогая недвижимость в новостройках оказалась в Великобритании. Стоимость квадратного метра в этой стране составляет примерно 4 905 евро.
Также самыми дорогими оказались квартиры в:
Городами, в которых самая дорогая недвижимость, оказались Париж (13462 евро/кв.м), Мюнхен (10500 евро/кв.м) и Лондон (8426 евро/кв.м).
Самое быстрое годовое подорожание жилья в новостройках отмечается в:
Владельцем самого недорого жилья можно стать в балканских странах. Например, в Боснии и Герцеговине квартиру в новостройке можно купить по цене 974 евро/кв.м.
Также в список стран, где стоимость квадратного метра в новостройках не превышает 2000 евро, входят:
К слову, в исследовании оказались только два европейских города, в которых можно приобрести жилье дешевле 1000 евро за кв. м. Оба в Болгарии: жилье в новостройках Варны стоит 885 евро за кв. м, в Бургасе – 900 евро за кв. м.
Напомним, мы писали, что рекордное число украинцев хотят остаться в Великобритании.