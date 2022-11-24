Жилье в большом городе. Сколько стоят квартиры в новостройках Европы

Покупка недвижимости в Европе особенно актуальна для украинцев во время войны. Своя квартира в европейском городе означает не только крышу над головой, безопасность семьи, но и инвестицию на долгие годы.

Сколько стоят квадратные метры городах 23 стран, и где самая дешевая недвижимость, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

В каких городах цены на недвижимость в новостройках самые высокие

В недавнем исследовании консалтинговой компании Deloitte "Property Index. Overview of European Residential Markets" эксперты изучили цены на жилье в 68 городах в 23 странах Европы.

Самая дорогая недвижимость в новостройках оказалась в Великобритании. Стоимость квадратного метра в этой стране составляет примерно 4 905 евро.

Также самыми дорогими оказались квартиры в:

Австрии – 4782 евро/кв.м;

Франции – 4639 евро/кв.м;

Германии – 4600 евро/кв.м;

Нидерландах – 3949 евро/кв.м;

Городами, в которых самая дорогая недвижимость, оказались Париж (13462 евро/кв.м), Мюнхен (10500 евро/кв.м) и Лондон (8426 евро/кв.м).

В каких городах цены растут быстрее всего

Самое быстрое годовое подорожание жилья в новостройках отмечается в:

Кошице (Словакия) – +38,2% (до 2757 евро/кв.м);

Роттердам (Нидерланды) – + 27,3% (до 3875 евро/кв.м);

Брно (Чехия) – +22,4% (до 3494 евро/кв.м).

В каких странах недвижимость в новостройках самая дешевая

Владельцем самого недорого жилья можно стать в балканских странах. Например, в Боснии и Герцеговине квартиру в новостройке можно купить по цене 974 евро/кв.м.

Также в список стран, где стоимость квадратного метра в новостройках не превышает 2000 евро, входят:

Румыния – 1266 евро/кв.м;

Сербия – 1520 евро/кв.м;

Португалия – 1537 евро/кв.м;

Латвия – 1726 евро/кв.м;

Польша – 1729 евро/кв.м;

Ирландия – 1966 евро/кв.м;

К слову, в исследовании оказались только два европейских города, в которых можно приобрести жилье дешевле 1000 евро за кв. м. Оба в Болгарии: жилье в новостройках Варны стоит 885 евро за кв. м, в Бургасе – 900 евро за кв. м.

Напомним, мы писали, что рекордное число украинцев хотят остаться в Великобритании.