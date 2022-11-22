"Явно не країна моєї мрії". Скільки коштує переїзд до Канади із сім'єю

Канада прийняла вже понад 100 тисяч українців, які приїхали до цієї країни через війну. І хоча діаспора допомагає новоприбулим спочатку, для переїзду в країну варто мати фінансовий запас.
Скільки може коштувати переїзд до Канади із сім'єю, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на пост українця Максима Гомона у групі "Ukrainians in Canada" у Facebook.
Максим Гомон переїхав до Канади 2 місяці тому разом із дружиною. Він ділиться першими витратами, з якими може зіткнутися сім'я з двох людей у Торонто. Ціни наводить у канадських доларах (100 канадських доларів це приблизно 75 доларів США).
"Цілеспрямовано хотів до англомовної країни. Планували до Австралії, але там складнощі з легалізацією. Канаду не розглядав. Але віза CUAET та пропозиція по роботі зробили свою справу. Так би до Канади і тим більше Торонто я б не летів", - пояснює свій вибір українець.
Однак на роботі в Канаді Максим пропрацював лише 2 тижні. Перший тиждень він із дружиною жили безкоштовно у готелі. Потім місцевий житель здав йому зі знижкою свій будинок за 1000 доларів, а сам полетів до Берліна, куди переїжджає з Канади.
"Пишу цифри, щоб люди, які сюди летять, розуміли, що на них чекає", – пояснює Максим Гомон.
Він наводить основні витрати своєї сім'ї за 2 місяці.
Українець розповідає, що спочатку орендував авто на три дні через Turo. Згодом знайшов Додж караван на 2 тижні за 500 доларів. Потім – Toyota матрикс на механіці за 800 доларів на місяць.
"За 2 місяці купив свою Acura mdx. Авто плюс податок, плюс обслуговування – 5700 доларів. На роботу 35 кілометрів в один бік. Плюс ми їздили на Ніагару. В Оттаву. І кілька разів у Кітченер на ринок до міннонітів", - описав використання авто Максим Гомон.
Фото: Українцям перший час допомагає діаспора та благодійні організації (gettyimages.com)
"Буквально вчора переїхали в інше житло, теж тимчасове, на пару місяців за 1300 доларів за 3-кімнатний бейсмент у Йорку. Таких цін, звичайно, немає. Знайшов по знайомству. Ціни за бейсмент від 1700 доларів за нижчий за середній стан. Щось гарне коштує від 2000 доларів", - ділиться досвідом українець.
За два місяці він планує в'їхати в будинок у прибережному районі Бічес. Вже підписали контракт без передоплат за півроку та інших вимог лише за перший місяць та заставу.
"Чесно кажучи, після приїзду в Торонто я був розчарований. Місто не сподобалося. Та ж Варшава чи Братислава куди затишніше, чистіше і приємніше. Але ми на 8-му місяці вагітності і було ухвалено рішення вже залишатися тут. Вже не до переїздів поки що". Канада – явно не країна моєї мрії, тим більше Торонто”, – поділився враженнями Максим.
За його підрахунками, витрати за 2 місяці становили: 14250 канадських доларів. Це 10 350 євро або 389 000 гривень.
Нагадаємо, ми писали про головні помилки українців під час переїзду до Канади.