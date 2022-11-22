"Явно не страна моей мечты". Сколько стоит переезд в Канаду с семьей

Канада приняла уже больше 100 тысяч украинцев, которые приехали в эту страну из-за войны. И хотя диаспора помогает новоприбывшим первое время, для переезда в страну стоит иметь финансовый запас.

Сколько может стоить переезд в Канаду с семьей, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пост украинца Максима Гомона в группе "Ukrainians in Canada" в Facebook.

"Целенаправленно хотел в англоязычную страну"

Максим Гомон переехал в Канаду 2 месяца назад вместе с женой. Он делится первыми расходами, с которыми может столкнуться семья из 2 человек в Торонто. Цены приводит в канадских долларах (100 канадских долларов это примерно 75 долларов США).

"Целеноправленно хотел в англоязычную страну. Планировали в Австралию, но там сложности с легализацией. Канаду не рассматривал. Но виза CUAET и предложение по работе сделали свое дело. Так бы в Канаду и тем более Торонто я бы не летел", - объясняет свой выбор украинец.

Однако на работе в Канаде Максим проработал только 2 недели. Первую неделю он с женой жили бесплатно в гостинице. Потом местный житель сдал ему со скидкой свой дом за 1000 долларов, а сам улетел в Берлин, куда переезжает из Канады.

Какие могут быть траты на дорогу и первое время

"Пишу цифры, чтобы люди, которые сюда летят, понимали, что их ждет", – объясняет Максим Гомон.

Он приводит основные расходы своей семьи за 2 месяца.

билеты Вена-Торонто – 1800 долларов (брали за месяц до отлета)

жилье 2 месяца 2000 долларов – (по 1000 в месяц);

еда (в основном маркет, иногда перекусы, пицца) без ресторанов. –1550 долларов;

проезд (автобус, такси) – 190 долларов;

аренда авто (без машины тут никак) – 1300 долларов;

Украинец рассказывает, что изначально арендовал авто на 3 дня через Turo. Потом нашел Додж караван на 2 недели за 500 долларов. Потом – Тойота матрикс на механике за 800 долларов в месяц.

Фото: Украинцы на митинге в Канаде (gettyimages.com)

"Спустя 2 месяца купил свою Acura mdx. Авто плюс налог, плюс обслуживание – 5700 долларов. На работу 35 километров в одну сторону. Плюс мы ездили на Ниагару. В Оттаву. И пару раз в Китченер на рынок к миннонитам", - описал использование авто Максим Гомон.

заправка бензина за 2 месяца – 1000 долларов;

поднялись на Си-Эн Тауэр – 100 долларов;

права 477 долларов ( офиц платежи за двоих на g1 и g full и 1 час инструктора);

медосмотр – 240 долларов;

мобильный – 80 долларов;

прочие расходы (рестораны, подарки, одежда) – 800 канадских долларов.

Фото: Украинцам первое время помогает диаспора и благотворительные организации (gettyimages.com)

Два месяца жизни обошлись почти в 400 000 гривен

"Буквально вчера переехали в другое жилье, тоже временное, на пару месяцев за 1300 долларов за 3-комнатный бейсмент в Йорке. Таких цен, естественно, нет. Нашел по знакомству. Цены за бейсмент от 1700 долларов за ниже среднего состояние. Что-то хорошее стоит от 2000 долларов", - делится опытом украинец.

Через два месяца он планирует въехать в дом в прибрежном районе Бичес. Уже подписали контракт без предоплат за полгода и прочих требований, только за первый месяц и залог.

"Честно говоря, по приезду в Торонто я был разочарован. Город не понравился. Та же Варшава или Братислава куда уютнее, чище и приятнее. Но мы на 8-м месяце беременности и было принято решение уже оставаться здесь. Уже не до переездов пока. Канада - явно не страна моей мечты, тем более Торонто", - поделился впечатлениями Максим.

По его подсчетам, расходы за 2 месяца составили: 14250 канадских долларов. Это 10350 евро или 389 000 гривен.

Напомним, мы писали про главные ошибки украинцев при переезде в Канаду.