Із морем та пам'ятками. Найдешевші країни Європи для життя у 2023 році

Невисока вартість життя – одна з причин, через яку багато європейців обирають країну проживання. У 2023 році до списку найдоступніших увійшли країни Східної Європи.

Куди варто поїхати пожити з невеликим бюджетом, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Румунія – популярний напрямок для переїзду

Румунія відома низькими цінами на проживання у Східній Європі. Тому країна популярна серед іноземців. Серед плюсів Румунії: привітні люди, дешева їжа, гарна природа та архітектура.

Орієнтовна вартість життя на людину в Румунії - 499 доларів на місяць без урахування орендної плати. Зняти квартиру в Бухаресті коштуватиме 200-300 доларів на місяць, в інших містах – 75-200 доларів. Оплата комунальних послуг – 115 доларів, проїзд у транспорті – 18 доларів. Мінімальної зарплати може не вистачити на життя – 472 долари.

Найдешевшими для життя містами Румунії вважаються Тімішоара - великий промисловий центр, Клуж-Напока - "молодіжна столиця Європи" з чудовими пам'ятками, Констанца (найстаріше місто з морським портом) та Сібіу - місто в оточенні гір.

Фото: Місто Сібіу у Трансільванії, Румунія (pixabay.com)

Болгарія – житло на будь-який бюджет

Болгарія підходить на будь-який смак та гаманець. Тут можна знайти бюджетну сільську нерухомість чи дорогу міську квартиру.

Орієнтовна вартість життя на людину в Болгарії - близько 506 доларів на місяць без урахування орендної плати. Оренда квартири у столиці Софії коштуватиме в середньому 350-500 доларів на місяць, в інших містах – 175-200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому доведеться витратити 110 доларів на місяць, місячний проїзний коштує в середньому 27 доларів, мінімальна зарплата – 372 долари.

Фото: Курортне місто Варна (pixabay.com)

Найдешевшими для життя містами Болгарії є Велико Тирнове, Пловдів, чорноморські Варна та Бургас.

Албанія – найдешевші морські курорти

Природа в Албанії захоплює дух. Низькі ціни на життя роблять країну привабливою для багатьох іноземців. Орієнтовна вартість життя для людини в Албанії становить приблизно 420 доларів на місяць без урахування орендної плати.

У столиці Тирані місяць оренди житла коштуватиме в середньому 400 доларів, а в інших містах – 150-250 доларів. Комунальні послуги - 80 доларів, а місячний проїзний - 11 доларів. Мінімальна зарплата в Албанії – 281 долар. Найдешевше в Албанії житиме столиці Тирані та популярних морських курортах Дурресі, Саранді та Влері.

Фото: Місто Дуррес в Албанії (pixabay.com)

Чехія – країна замків

Чехія має багату та довгу історію, країна відома своїми замками. Фортець там більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи. Ще Чехію цінують за безпеку та доступність.

Орієнтовна вартість життя на людину в Чеській Республіці – 627 доларів. Орендувати житло у столиці Празі можна за 350-800 доларів на місяць, в інших містах – за 250 доларів. Комунальні послуги не дуже дешеві – в середньому у 270 доларів, а місячний проїзний – у 23 долари. Мінімальна зарплата у Чехії – 672 долари.

Фото: Історичний центр міста Брно, Чехія (pixabay.com)

Найдешевші міста Чехії - Брно, Пльзень, Острава та Оломоуц.

Польща – країна "старих міст"

Польща вважається одним із найкрасивіших та унікальних місць у Європі. У цій країні багато всього історичних місць та "старих міст" - стародавньої забудови.

Зразкові витрати на проживання на одну особу на місяць становлять 525 доларів без урахування орендної плати. Оренда житла у столиці Варшаві коштуватиме в середньому 400-700 доларів на місяць, в інших містах – 200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому йде 70-100 доларів на місяць, місячний проїзний коштує близько 24 доларів, а мінімальна зарплата – 655 доларів.

Фото: Місто Катовіце у Польщі (pixabay.com)

Найдешевшими для життя містами є Катовіце, Білосток та Жешув.

Словенія – країна гарних краєвидів

Словенія відома гарною природою, чистотою та безпекою. Країна також має зручне розташування в Європі, звідки легко дістатися до Австрії, Хорватії та Італії. Орієнтовна вартість життя на людину в Словенії – 679 доларів. Зняти житло у столиці Любляни можна за 500 доларів на місяць, в інших містах – за 250-300 доларів. Комунальні послуги – лише 40 доларів, а місячний проїзний – 31 долар. Мінімальна зарплата у Словенії – 1100 доларів.

Фото: Архітектура Любляни, Словенія (pixabay.com)

Найдешевшими для життя містами Словенії є Мурська-Собота, Кршко, Веленє та Марібор.

Нагадаємо, ми писали, що українці масово скуповують дешеве житло в Іспанії.