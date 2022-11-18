Допомога на мільйони. Для українців у Нью-Йорку виділять величезну суму

Із початку війни США прийняли 75 тисяч українців, які шукали прихистку у безпечній країні. П'яту частину з них – у Нью-Йорку.

На їхню адаптацію та проживання до двох років федеральний уряд виділяє 21,4 млн доларів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на spectrumlocalnews.

На адаптацію кожного українця витратять 1500 доларів

Таку суму штат Нью-Йорк отримав від федерального уряду на допомогу у розселенні українських біженців, які залишили свою країну після вторгнення Росії на початку цього року.

Гроші буде відправлено 17 постачальникам послуг українським біженцям, що проживають у штаті, заявила губернатор Кеті Гокул.

"Ми пишаємося тим, що продовжуємо вітати тих, хто був змушений покинути свою батьківщину через несправедливий напад з боку Росії", – сказала вона.

За її словами, у штаті Нью-Йорк живе найбільше українців у США, і підтримка народу України залишатиметься там непохитною.

"Це федеральне фінансування має важливе значення для можливості повноцінно допомагати українським сім'ям, коли вони адаптуються до нового життя тут, у штаті Нью-Йорк", – додала губернатор.

Фото: Гуманітарна допомога українцям у США (gettyimages.com)

Програма федерального уряду призначена для надання біженцям та членам їхніх сімей можливості залишатися в США на строк до двох років. Нині за цією програмою у штаті Нью-Йорк живуть близько 14 тисяч українців.

Яку допомогу надаватимуть українцям у Нью-Йорку

Кошти за послуги підтримки будуть використані для існуючих програм через Uniting for Ukraine. Це включає допомогу у працевлаштуванні, управлінні справами та навчання навичкам.

"Нью-Йорк вже давно є маяком надії для тих, хто рятується від переслідувань та вимушених військових переселенців по всьому світу. Це фінансування допоможе гарантувати, що ті, хто прибув з України, матимуть ресурси, необхідні їм для набуття безпеки та стабільності", – сказав Даніель Тітц, комісар Управління тимчасової допомоги та допомоги людям з інвалідністю.

Фото: Сім'ї, які прибули до США за програмою для українців (gettyimages.com)

Організації, які отримують фінансування, мають багаторічний досвід успішної допомоги біженцям та іммігрантам в адаптації до нового дому та процвітання в рамках спільноти, додав він.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах змінюють суми виплат українцям.