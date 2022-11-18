Помощь на миллионы. Для украинцев в Нью-Йорке выделят огромную сумму

С начала войны США приняли 75 тысяч украинцев, которые искали убежища в безопасной стране. Пятую часть из них – в Нью-Йорке.
На их адаптацию и проживание до двух лет федеральное правительство выделяет 21,4 млн долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на spectrumlocalnews.
Такую сумму штат Нью-Йорк получил от федерального правительства на помощь в расселении украинских беженцев, покинувших свою страну после вторжения России в начале этого года.
Деньги будут отправлены 17 поставщикам услуг украинским беженцам, проживающим в штате, заявила губернатор Кэти Хокул.
"Мы гордимся тем, что продолжаем приветствовать тех, кто был вынужден покинуть свою родину из-за продолжающегося несправедливого нападения со стороны России", – сказала она.
По ее словам, в штате Нью-Йорк живет больше всего украинцев в США, и поддержка народа Украины будет оставаться там непоколебимой.
"Это федеральное финансирование имеет важное значение для возможности полноценно помогать украинским семьям, когда они адаптируются к новой жизни здесь, в штате Нью-Йорк", – добавила губернатор.
Программа федерального правительства предназначена для предоставления беженцам и членам их семей возможности оставаться в США на срок до двух лет. Сейчас по этой программе в штате Нью-Йорк живут около 14 тысяч украинцев.
Средства за услуги поддержки будут использованы для существующих програм через Uniting for Ukraine. Это включает помощь в трудоустройстве, управление делами и обучение навыкам.
"Нью-Йорк уже давно является маяком надежды для тех, кто спасается от преследований и вынужденных военных переселенцев по всему миру. Это финансирование поможет гарантировать, что те, кто прибыл из Украины, будут иметь ресурсы, необходимые им для обретения безопасности и стабильности", – сказал Даниэль Титц, комиссар Управления временной помощи и помощи людям с инвалидностью.
Организации, получающие финансирование, имеют многолетний опыт успешной помощи беженцам и иммигрантам в адаптации к новому дому и процветании в рамках сообщества, добавил он.
Напомним, мы писали, что в Нидерландах меняют суммы выплат украинцам.