"У яку країну зараз краще виїхати". Що радять біженці з-за кордону

На тлі масованих обстрілів міст українці все частіше замислюються про виїзд до Європи на час війни. Вибором країни цікавляться у біженців у соцмережах.

TRAVEL РБК-Україна зібрала, яким досвідом проживання у різних країнах діляться українці.

"У жодному разі не Іспанія, Франція чи Португалія"

"Порадьте, будь ласка, в яку країну зараз краще виїхати" - написала днями харків'янка у групі Facebook "Допомога біженцям з України - Help for refugees from Ukraine".

У коментарях їй відповіли понад 200 людей. Багато хто вже встиг пожити в різних країнах і перераховує їх у порадах:

"Німеччина. Зараз добре зустрічають у Дойсбурзі. Місць поки вистачить. Бельгія цікава, дуже дружна країна. Якщо хочеться чистоти та спокою, однозначно - Голландія та Швейцарія, у Швейцарії краще, живіше. Радив би Бельгію (Антверпен), Голандію (Роттердам), але складно спочатку туди потрапити. У жодному разі не Іспанія, Франція чи Португалія", - поділився один із користувачів.

Фото: Інформаційний пункт на вокзалі у Німеччині (gettyimages.com)

Інші радять звертати увагу на те, у яких країнах ще залишається вибір житла.

"Житло першочергово. Без житла у таборах скрізь буде погано. Житло є в Норвегії, в Німеччині дуже мало, віддалені села. У Нідерландах його не було і нема, 100 людей в черзі на квартиру. У Франції також сутужно, а взимку до них приїдуть інші біженці. Роботу нормальну без мови вам не знайти ніде, врахуйте і це також", - нагадують українці.

Інші радять їхати туди, де розуміють російську мову – у країни Балтії. Тоді найлегше знайти роботу.

Яку думку українці склали про життя біженців у країнах Європи

Ми зібрали відповіді українців у коментарях до питань про досвід життя в різних країнах як біженці.

В Італії українці скаржаться, що для них немає роботи, ні житла, неможливо зняти квартиру.

"В Італії важко з дітьми. Зіткнулася з медициною, якої немає. Запис на запису. Чекати місяця півтора до лікаря, навіть якщо вже хворієте. Приватні прийоми - захмарна вартість та фахівці так само сумнівні. Хочу виїхати";

Фото: Розміщення біженців в Італії (gettyimages.com)

Німеччину хвалять за соціальний захист – держава виплачує 449 євро на особу, з 1 січня буде 513 євро, житло оплачують – залежно від регіону від 350 до 700 євро на особу. Плюс медичне страхування, мовні та професійні курси.

"У Німеччину. Українці тут не скривджені , є всі можливості, щоб жити та вчитися. Кращого варіанту не знаю, а якщо ще й англійську мову знаєте, то впораєтеся";

, є всі можливості, щоб жити та вчитися. Кращого варіанту не знаю, а якщо ще й англійську мову знаєте, то впораєтеся"; "Ми така сама родина, 4 дітей та 3 дорослих. Таких селять швидше і житло знайти легше. А по дві-три особи сім'ї дуже довго сидять у таборах. Але ми приїхали в липні, і для нас вже знайшли тільки колишню стоматологію в крихітному селищі без магазину. Так що гарантій немає, що вам знайдуть щось краще. Але люди допомагають, все для життя є, щасливі, що під мирним небом";

У Бельгії центри для біженців уже переповнені, місць немає, кажуть українці.

"Житло зняти важко з картою А, яку дадуть тільки на підставі прописки. Але якщо в центрах не прописують, а сім'ї бельгійців уже не беруть, квартиру не винаймете, поки карти А не буде і допомоги теж не отримаєте без цього. Найважливіше в Бельгії - адреса спочатку";

"Я була в Бельгії, теж непогано. Ще добре в Люксенбурзі, правда, допомога маленька, зате проїзд безкоштовний і зарплати високі. І сама країна дуже класна".

Фото: Українські біженці у Бельгії (gettyimages.com)

Натомість у Румунії житло є, українцям там допомагають спочатку виплатами від ООН, підказують досвідчені біженці.

"У Румунії багато гарного житла, гарна житлова програма. Але це країна для "перечекати". Грошей тут не заробити. Гарна країна для матерів з дітьми. Дітей тут не змушують ходити до місцевих шкіл, можете займатися онлайн. Доброзичливі люди, багато допомагають".

Ірландію біженці хвалять за велику грошову допомогу, проте є й мінуси.

"По Ірландії - виплати по 200 євро на особу на тиждень";

"В Ірландії вже немає ні житла, ні роботи, особливо далеко від великих міст, а на роботу женуть".

Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)

У Литві також наголошують на складностях із житлом. Щоб отримувати компенсацію оренди, треба укласти офіційну угоду, на сьогоднішній день це практично нереально, скаржаться біженці.

"Житла немає і ціни надхмарні, плюс литовці не хочуть здавати сім'ям з дітьми. Біженцям компенсують лише частину оренди, залежить від кількості людей та квадратури квартири".

У Данії вже не залишилося нормального житла, пишуть у соцмережі. Крім того, це найдорожча країна.

"Людей з одного аварійного будинку селять в інший, поки шукають рішення"

"Якщо ви готові до важкої фізичної праці, тому що без мови інших робіт немає, незважаючи на досвід і вищу освіту, тоді в Данію";

"У Данію з дітьми краще не їхати. На них виплат немає. Сума однакова – що мама з однією дитиною, що з п'ятьма. Плюс дощі, вітер постійно. Медицина - це взагалі треш, нічого не лікують. Самі чи через знайомих з України будете шукати ліки, бо в аптеці не продають. Данія – країна для тих, хто приїхав заробити гроші на фермах зі знанням англійської мови”.

Фото: Табір для українських біженців у Норвегії (gettyimages.com)

У Норвегії люди, які приїхали нещодавно, на житло чекають місяцями. І з великою ймовірністю отримають його у віддалених місцях на півночі, попереджають українців співвітчизники.

"На тлі деяких норвезьких місць німецькі села виглядають майже мегаполісами. Але проживання у таборах буде комфортнішим, жодних спортзалів";

"У Норвегії дуже добре, але з житлом теж важко, його не вистачає, чекати дуже довго. Якщо людина одна, то трохи швидше, якщо велика родина, то справді й півроку можна чекати на розселення. Ми хоч і вдвох, але так і виходить - приїхали на початку липня, а розселятися майже у грудні. Роботу без знання мови, хоча б англійської, знайти дуже важко. Але є мовні курси";

"У мене подруга в Норвегії з березня. Дуже задоволена. З самого початку і до сьогодні мало не за руку водять. Дали гарну мебльовану квартиру, допомогу платять у достатньому обсязі. Комуни дуже допомагають".

У Франції складно знайти роботу та житло у маленьких містах. Допомога для дорослих приблизно 420-440 євро, на дітей – менше.

"Приїжджайте, без житла не залишать, і голодними теж, а от щодо роботи складно. Країна прекрасна, люди доброзичливі. Ми живемо на північному заході Франції, в селі. Донька та онука знайшли тимчасовий підробіток у косметичному цеху";

"У мене подруга чудово живе у соціальному житлі у Франції з мамою, собакою та дитиною з аутизмом. Просто треба їхати не в Париж і не в Ліон, а до крихітних міст на кілька тисяч мешканців і все вам знайдуть".

Фото: Українські біженці у Британії (gettyimages.com)

У Словаччині навпаки – багато вакансій на роботу, але грошова допомога невелика, звертає увагу ще одна біженка.

"Але є різна гуманітарна допомога та транспорт по місту Братислава безкоштовний, на кордоні Словаччини вам усе порадять та підкажуть, де є ще вільне місце для проживання;

Також двояке враження залишили у біженців Іспанія та Англія. В Іспанії немає виплат для українців, важко знайти роботу. Із плюсів Іспанії називають теплий клімат, море, недорогі продукти та одяг.

В Англії із плюсів називають достатню допомогу та доступність роботи, дешеві продукти навіть у порівнянні з Україною. Із мінусів – складно знайти спонсора та дощова погоду.

