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"В какую страну сейчас лучше выехать". Что советуют беженцы из-за границы

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Где есть жилье и социальные выплаты новоприбывшим

На фоне массированных обстрелов городов украинцы все чаще задумываются о выезде в Европу на время войны. Выбором страны интересуются у беженцев в соцсетях.

TRAVEL РБК-Украина собрало, каким опытом проживания в разных странах делятся украинцы.

"Ни в коем случае не Испания, Франция или Португалия"

"Посоветуйте, пожалуйста, в какую страну сейчас лучше выехать" – написала на днях харьковчанка в группе Facebook "Помощь беженцам из Украины – Help for refugees from Ukraine".

В комментариях ей ответили более 200 человек. Многие уже успели пожить в разных странах и перечисляют их в советах:

"Германия. Сейчас хорошо встречают в Дойсбурге. Мест пока хватит. Бельгия интересна, очень дружная страна. Если хочется чистоты и покоя, однозначно - Голландия и Швейцария, в Швейцарии лучше, живее. Советовал бы Бельгию, (Антверпен), Голландию (Роттердам), но сложно сначала будет туда попасть. Ни в коем случае не Испания, Франция или Португалия", - поделился один из пользователей.

Фото: Информационный пункт на вокзале в Германии (gettyimages.com)

Другие советуют обращать внимание на то, в каких странах еще остается выбор жилья.

"Жилье первостепенно. Без жилья в лагерях везде будет плохо. Жилье есть в Норвегии, в Германии очень мало, отдаленные деревеньки. В Нидерландах его не было и нет, 100 человек в очередь на квартиру. Во Франции тоже напряг, а зимой к ним приедут другие беженцы. Работу нормальную без языка вам не найти нигде, учтите и это тоже", - подсказывают украинцы.

Другие советуют ехать туда, где понимают русский язык – в страны Балтии. Тогда легче найти работу.

Какое мнение украинцы составили о жизни беженцев в странах Европы

Мы собрали ответы украинцев в комментариях к вопросам об опыте жизни в разных странах в качестве беженцев.

В Италии украинцы жалуются, что для них нет ни работы, ни жилья, невозможно снять квартиру.

  • "В Италии тяжело с детьми. Столкнулась с медициной, которой нет. Запись на записи. Ждать месяца полтора к врачу, даже если уже болеете. Частные приемы - заоблачная стоимость и специалисты так же сомнительные. Хочу уехать";

Фото: Размещение беженцев в Италии (gettyimages.com)

Германию хвалят за социальную защиту - государство выплачивает 449 евро на человека, с 1 января будет 513 евро, жилье оплачивают - в зависимости от региона от 350 до 700 евро на человека. Плюс медицинская страховка, языковые и профессиональные курсы.

  • "В Германию. Украинцы тут не обижены, есть все возможности, чтобы жить и учиться. Лучшего варианта не знаю, а если еще и английский язык знаете то справитесь";
  • "Мы такая же семья, 4 детей и 3 взрослых. Таких селят быстрее и жилье найти легче. А по два-три человека семьи очень долго сидят в лагерях. Но мы приехали в июле, и для нас уже нашли только бывшую стоматологию в крохотном поселке без магазина. Так что гарантий нет, что вам найдут что-то лучше. Но люди помогают, все для жизни есть, счастливы, что под мирным небом";

В Бельгии центры для беженцев уже переполнены, мест нет, рассказывают украинцы.

  • "Жилье снять тяжело с картой А, которую дадут только на основании прописки. Но если в центрах не прописывают, а семьи бельгийцев уже не берут, квартиру не снимете, пока карты А не будет и пособие тоже не получите без этого. Самое важное в Бельгии - адрес изначально";
  • "Я была в Бельгии, тоже неплохо. Еще хорошо в Люксенбурге, правда пособие маленькое, зато проезд бесплатный и зарплаты высокие. И сама страна очень классная".

Фото: Украинские беженцы в Бельгии (gettyimages.com)

Зато в Румынии жилье есть, украинцам там помогают на первое время выплатами от ООН, подсказывают опытные беженцы.

  • "В Румынии много хорошего жилья, хорошая жилищная программа. Но это страна для "переждать". Денег здесь не заработать. Хорошая страна для матерей с детьми. Детей здесь не заставляют ходить в местные школы, можете заниматься онлайн. Доброжелательные люди, много помогают".

Ирландию беженцы хвалят за большое денежное пособие, однако есть и минусы.

  • "По Ирландии - выплаты по 200 евро на человека в неделю";
  • "В Ирландии уже нет ни жилья, ни работы, особенно вдали от больших городов, а на работу гонят".

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)

В Литве также отмечают сложности с жильем. Чтобы получать компенсацию аренды, надо заключить официальный договор, на сегодняшний день это практически нереально, жалуются беженцы.

  • "Жилья нет и цены заоблачные, плюс литовцы не хотят сдавать семьям с детьми. Беженцам компенсируют только часть аренды, зависит от количества людей и квадратуры квартиры".

В Дании уже не осталось нормального жилья, пишут в соцсети. Кроме того, это дорогая страна.

  • "Людей из одного аварийного дома селят в другой, пока ищут решение"
  • "Если вы готовы к тяжелому физическому труду, потому что без языка других работ нет, несмотря на опыт и высшее, тогда в Данию";
  • "В Данию с детьми лучше не ехать. На них выплат нет. Сумма одинаковая – что мама с одним ребенком, что с пятью. Плюс дожди, ветер постоянно. Медицина - это вообще трэш, ничего не лечат. Сами или через знакомых из Украины будете искать лекарства, потому что в аптеке не продают. Дания страна для тех, кто приехал заработать деньги на фермах со знанием английского языка".

Фото: Лагерь для украинских беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

В Норвегии люди, приехавшие недавно, жилье ждут месяцами. И с большой вероятностью получат его в удаленных местах на севере, предупреждают украинцев соотечественники.

  • "На фоне некоторых норвежских мест немецкие села выглядят почти мегаполисами. Но проживание в лагерях будет комфортнее, никаких спортзалов";
  • "В Норвегии очень хорошо, но с жильем тоже тяжело, его не хватает, ждать очень долго. Если человек один, то немного быстрее, если большая семья, то действительно и полгода можно ждать расселения. Мы хоть и вдвоем, но так и получается – приехали в начале июля, а расселяться почти в декабре. Работу без знания языка, хотя бы английского, найти очень трудно. Но есть языковые курсы";
  • "У меня подруга в Норвегии с марта. Очень довольна. С самого начала и по сегодняшний день чуть ли не за руку водят. Дали хорошую меблированную квартиру, пособие платят в достаточном объеме. Коммуны очень сильно помогают".

Во Франции сложно найти работу и жилье в маленьких городах. Помощь для взрослых примерно 420- 440 евро, на детей – меньше.

  • "Приезжайте, без жилья не оставят, и голодными тоже, а вот насчет работы сложно. Страна прекрасная, люди доброжелательные. Мы живем на северо-западе Франции, в деревне. Дочка и внучка нашли временную подработку в косметическом цехе";
  • "У меня подруга прекрасно живет в социальном жилье во Франции с мамой, собакой и ребенком с аутизмом. Просто надо ехать не в Париж и не в Лион, а в крохотные города на несколько тысяч жителей и все вам найдут".

Фото: Украинские беженцы в Британии (gettyimages.com)

В Словакии наоборот - много вакансий на работу, но денежная помощь небольшая, обращает внимание еще одна беженка.

  • "Но есть разная гуманитарная помощь и транспорт по городу Братислава бесплатный, на границе Словакии вам все посоветуют и подскажут, где есть еще свободное место для проживания;

Также двоякое впечатление оставили у беженцев Испания и Англия. В Испании нет выплат для украинцев, сложно найти работу. Из плюсов Испании называют теплый климат, море, недорогие продукты и одежду.

В Англии из плюсов называют достаточное пособие и доступность работы, дешевые продукты даже по сравнению с Украиной. Из минусов – сложно найти спонсора и дождливая погода.

Напомним, мы писали, какие страны тратят рекордные суммы на украинских беженцев.

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