Очереди к врачу по полгода. Беженцы раскрыли детали о медицине в Польше

Украинские беженцы в Польше вместе с временным защитой от войны получили доступ к бесплатной медицине наравне с гражданами этой страны.

В первые месяцы украинцы имели возможность быстро обследоваться у семейных врачей и лечиться в госпиталях, но с ростом количества беженцев попасть к специалистам стало сложнее.

Что надо знать об особенностях бесплатной медицины в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает по опыту беженцев.

"У нас стандарт - несколько месяцев " - поляки об ожидании приема врача

Украинских беженцев, у которых в Польше возникла потребность попасть к врачам-специалистам, удивляют сроки, сколько времени приходится ждать визита. О причинах такого явления украинцы интересуются в профильных группах в соцсетях.

"Посоветуйте, пожалуйста, хорошего частного невропатолога в Кракове. Возможно, кто-то уже обращался. Меня записали в государственный, но аж на август", - писала украинка в группе Facebook "Допомога Україні" 8 мая.

Фото: Украинцы имеют доступ к бесплатной медицине в Польше (gettyimages.com)

"Столкнулась с необходимостью попасть к врачу и возникли проблемы. Запись к неврологу с 22 апреля - на 5 июля! Маммолога и эндокринолога вообще в клинике нет, клиника NFZ. Проживаю в маленьком месте между Катовице и Краковом. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация с врачами и медицинской системой (запись за 3-4 месяца) - это норма в Польше или проблема маленького города?",- спрашивала в этой же группе Анна Барбаш 3 мая.

В посте она обратилась с вопросом к полякам, в ответ развернулась дискуссия на полторы сотни комментариев.

"Это еще шикарно, мне в Варшаве запись предложили 5 марта на 20 сентября", - был ответ от другой украинки.

"К сожалению, в Польше врачей-специалистов по страховке (NFZ) ждать долго. 2-3 месяца до невролога - это очень мало", - согласилась другая жительница Польши.

В комментариях к посту поляки спрашивают, такая ли ситуация с попаданием на визит к врачу и в Украине. После ответа, что обычно ждать приходится не более 2-3 дней, а часто консультацию можно получить в тот самый день, отвечают так:

"Но у нас так не получается. Вы ждете месяцами. У нас, к сожалению, стандарт – несколько месяцев. Иногда даже несколько недель для частного визита. Но не каждый может позволить себе частно - это примерно 200 злотых (около 1600 грн), а если посетить нескольких специалистов, то это большие деньги".

"Мы тоже к кардиологу попасть не можем, аж на ноябрь. У меня сын инвалид с детства, сердечник, нас даже не приняли, только платный 150 злотых", - пожаловалась еще одна украинка.

"Меня после госпиталя записали к ревматологу на апрель 2024 года", - написала другая беженка.

"У моего сына аневризма головного мозга. Резонанс с контрастом в NFZ - 4 месяца, частно - 3,5 месяца ожидания", - написала одна из полек.

"Это конечно зависит от города - папа в Гданьске полгода ждет резонанса в NFZ, а частно - 3 недели, но каждый город разный", - добавляет другая местная жительница.

Фото: Обследования ждут месяцами (gettyimages.com)

Как украинцам бесплатно обследоваться у частных врачей

Бесплатная медицина в Польше работает, как и в Украине. Сначала надо попасть на прием к семейному врачу. Только после этого можно получить направление к нужному специалисту или просто рецепт на лекарство.

"Благодаря тому, что вы живете в меньшем городе, на прием к специалисту вам придется ждать всего несколько месяцев. В крупных городах на прием к специалисту ждут не менее полугода. Поэтому у всех знакомых есть абонемент в частных клиниках, где ты ждешь на прием 1-2 дня (часто работа платит за такой абонемент), или просто идешь до ближайшей частной клиники, которых очень много", - объясняет одна из подписчиков.

По словам польки, в крупных городах частных клиник - десятки. Визит стоит в среднем 150 злотых (сейчас это около 1172 гривен). Бесплатно к государственному врачу она ходит только к семейному, потому что легко записаться на тот же день.

"Я живу в Варшаве. Но когда речь идет о беженцах с Украины - вы все имеете бесплатное посещение врачей-специалистов в известной частной клинике "Люксмед". Это сеть, у них есть много клиник в Польше. Позвонив на их горячую линию, вы сможете выбрать украинский язык", - подсказывает выход она.

Другие украинки, которые длительное время живут в Европе, отмечают: ожидать визит к врачу несколько месяцев является нормой не только в Польше, но и в Германии, и еще в нескольких европейских странах. Там часто не хватает квалифицированного персонала.

Даже у частных врачей не обойтись без очередей. В них также - запись на "несколько лет вперед", пишут украинки.

"В прошлом году в Германии в очереди к гинекологу была с июля по декабрь. А к ортопеду "по скорой" - с июня по сентябрь", - поделилась украинка похожим опытом.

Фото: К семейным врачам и педиатрам больших очередей нет (gettyimages.com)

"Все было бесплатно – по доброй воле частных врачей"

Украинские беженцы, которые находились в Польше несколько месяцев от начала войны, а потом вернулись в Украину, поделились с РБК-Украина своим опытом посещения врачей там.

"После эвакуационного поезда и прибытия в городок на берегу Балтийского моря вблизи Гданьска мы заболели каким-то ОРЗ. На базу отдыха, куда нас поселили, приглашали семейного врача и педиатра. После осмотра нам выписали антибиотики, тут же их и выдали бесплатно, так же жаропонижающее, леденцы для горла. Моих пожилых родственниц возили обследовать сердце и вены, им также выдали лекарства бесплатно", - поделилась своим опытом киевлянка Ольга.

По ее словам, после получения номера PESEL, она смогла показать свою старенькую маму с высоким давлением в воскресенье в приемной госпиталя. Там сделали кардиограмму, проверили сахар в крови и выдали лекарства.

"А рецепт на украинские лекарства пришлось просить у семейного врача, к которому записали в поликлинике на следующий день. Часть из тех лекарств выдали в аптеке бесплатно – согласно какому-то постановлению, они были из перечня тех, которые украинским беженцам (а это указано в рецепте) нельзя продавать за деньги. Так получили таблетки на 3 месяца вперед без оплаты. Так же - и родственники с больными ногами и сложным диагнозом с диабетом. Но для моей дочки антибиотики выписали со скидкой 50%, которую оформили только в аптеке с пометкой NFZ", - рассказала она.

Киевлянка Наталья Семашко жила у знакомых в Гдыне. Там она увидела объявления в волонтерском пункте о бесплатных обследованиях для украинских беженцев у частных врачей.

"Так по записи попала с подругой к гинекологу, который принимал украинок бесплатно. Запись была тогда на неделю вперед. И в одной из оптик была акция бесплатной проверки зрения и бесплатных очков – тоже запись за неделю. За полчаса мне проверили зрение на самом высоком уровне, я выбрала себе оправу. Если бы не акция помощи для украинцев, это бы стоило 2000 гривен. Когда надо было приклеить коронку на зуб, которая не вовремя отпала, записаться к стоматологу, который бесплатно принимал украинцев, не удалось – все было занято. Тогда пошла к частному, готовясь заплатить 1000 гривен за услугу, но врач денег с меня не взял", - поделилась она.

Жительница Броваров Ирина рассказала, что несколько раз водила детей к семейному врачу в небольшом городке Щучин. Запись была в тот самый день на ближайшее свободное "окно".

"Приводила детей с температурой, горлом. Принимали сразу – думаю, благодаря тому, что город небольшой. Хорошо осматривали и выписывали антибиотик. Покупала в аптеке сама, за полную цену. Ценила этот город именно за эту доступность медицины, потому что слышала, что в больших городах к врачу долго ждут приема", - сказала она.

Врачей не хватает, но операции безплатные

Длительное ожидание приема к врачу связано с давней проблемой нехватки узкопрофильных врачей в Польше, на сегодня не хватает несколько десятков тысяч специалистов, пояснили местные медики в сюжете программы "Факты недели".

Между тем, украинцам с онкологическими заболеваниями в Польше можно рассчитывать на бесплатное лечение и операции.

"С начала войны в Украине власти Польши полностью сравняли украинских военных беженцев в правах с гражданами Польши. Я лично веду несколько больных, которые получают очень дорогое лечение бесплатно", - рассказывает доктор медицинских наук врач-онколог Кшиштоф Конопа, который работает в одном из самых больших и современных онкоцентров.

Фото: Лечение украинцев и операции бесплатные (gettyimages.com)

По его словам, сейчас для украинцев нет оплаты за операции и радиотерапию, пока государство это финансирует. Базовые дорогостоящие лекарства для лечения опухолей украинцы получают тоже без оплаты.

Предполагается, что доступ к бесплатной медицине для украинских беженцев в Польше продлится до августа 2023 года.

Напомним, мы писали, что украинских беженцев в Польше обеспечат недорогим жильем.