Черги до лікаря по півроку. Біженці розкрили деталі про медицину в Польщі

Українські біженці в Польщі разом із тимчасовим захистом від війни отримали доступ до безкоштовної медицини нарівні з громадянами цієї країни.

В перші місяці українці мали можливість швидко обстежитися у сімейних лікарів і лікуватися в госпіталях, але зі зростанням кількості біженців потрапити до спеціалістів стало складніше.

Що треба знати про особливості безкоштовної медицини у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з досвіду біженців.

"У нас стандарт – кілька місяців" – поляки про очікування прийому лікаря

Українських біженців, в яких у Польщі виникла потреба потрапити до лікарів-спеціалістів, дивують терміни, скільки часу доводиться чекати візиту. Про причини такого явища українці цікавляться у профільних групах в соцмережах.

"Порадьте, будь ласка, хорошого приватного невропатолога в Кракові. Можливо, хтось вже звертався. Мене записали до державного, але аж на серпень", - писала українка в групі Facebook "Допомога Україні" 8 травня.

Фото: Українці мають доступ до безплатної медицини в Польщі (gettyimages.com)

"Стикнулась к необхідністю потратити до лікаря і виникли проблеми. Запис до невролога з 22 квітня - на 5 липня! Маммолога та ендокринолога взагалі в клініці немає, клініка NFZ. Проживаю в маленькому місці між Катовіце і Краковом. Підкажіть, будь ласка, така ситуація з лікарями і медичною системою (запис через 3-4 місяці) - це норма у Польщі чи проблема маленького міста?", - запитувала у цій самій групі Анна Барбаш 3 травня.

У пості вона звернулася із запитанням до поляків, у відповідь розгорнулася дискусія на півтори сотні коментарів.

"Це ще шикарно, мені у Варшаві запис запропонували 5 березня на 20 вересня", - була відповідь від іншої українки.

"На жаль, у Польщі лікарів-спеціалістів за страховкою (NFZ) чекати довго. 2-3 місяці до невролога - це дуже мало", - погодилася інша мешканка Польщі.

У коментарях до посту поляки запитують, чи така сама ситуація з потраплянням на візит до лікаря в Україні. Після відповіді, що зазвичай чекати доводиться не більше 2-3 днів, а часто консультацію можна отримати в той самий день, відповідають так:

"Але в нас так не виходить. Ви чекаєте місяцями. У нас, на жаль, стандарт – кілька місяців. Іноді навіть кілька тижнів для приватного візиту. Але не кожен може дозволити собі приватно - це приблизно 200 злотих (приблизно 1600 грн), а якщо відвідати кількох спеціалістів, то це великі гроші".

"Ми теж до кардіолога попасти не можемо, аж на листопад. В мене син інвалід з дитинства, сердечник, нас навіть не прийняли, тільки платний 150 злотих", - поскаржилася ще одна українка.

"Мене після госпіталя записали до ревматолога на квітень 2024 року", - написала інша біженка.

"У мого сина аневризма головного мозку. Резонанс з контрастом в NFZ - 4 місяці, приватно - 3,5 місяці очікування", - написала одна із польок.

"Це звісно залежить від міста - тато в Гданську півроку чекає резонансу в NFZ, а приватно - 3 тижні, але кожне місто різне", - додає інша місцева мешканка.

Фото: На обстеження чекають місяцями (gettyimages.com)

Як українцям безкоштовно обстежитися у приватних лікарів

Безкоштовна медицина у Польщі працює, як і в Україні. Спочатку треба потрапити на прийом до сімейного лікаря. Лише після цього можна отримати скерування до потрібного спеціаліста або просто рецепт на ліки.

"Через те, що ви живете в меншому місті, на прийом до спеціаліста вам доведеться чекати лише кілька місяців. У великих містах на прийом до спеціаліста чекають не менше півроку. Тому у всіх знайомих є абонемент у приватних клініках, де ти чекаєш на прийом 1-2 дні (часто робота платить за такий абонемент), або просто йдеш до найближчої приватної клініки, яких дуже багато", - пояснює одна з дописувачок.

За словами польки, у великих містах приватних клінік - десятки. Візит коштує в середньому 150 злотих (зараз це близько 1172 гривень). Безкоштовно до державного лікаря вона ходить тільки до сімейного, тому що легко записатися на той самий день.

"Я живу у Варшаві. Але коли мова йде про біженців з України - ви всі маєте безкоштовне відвідування лікарів-спеціалістів у приватній відомій клініці "Люксмед". Це мережа, у них є багато клінік у Польщі. Зателефонувавши на їхню гарячу лінію, ви зможете вибрати українську мову", - підказує вихід вона.

Інші українки, які тривалий час живуть в Європі, зазначають: очікувати на візит до лікаря декілька місяців є нормою не тільки в Польщі, але і в Німеччині, і ще в декількох європейських країнах. Там часто бракує кваліфікованого персоналу.

Навіть у приватних лікарів не обійтися без черг. В них також - запис на "кілька років вперед", пишуть українки.

"В минулому році в Німеччині в черзі до гінеколога була з липня по грудень. А до ортопеда "по швидкій" - з червня по вересень", - поділилася українка схожим досвідом.

Фото: До сімейних лікарів і педіатрів великих черг немає (gettyimages.com)

"Все було безкоштовно – з доброї волі приватних лікарів"

Українські біженці, які перебували у Польщі кілька місяців від початку війни, а потім повернулися в Україну, поділилися з РБК-Україна своїм досвідом відвідування лікарів там.

"Після евакуаційного поїзду і прибуття у містечко на березі Балтійсього моря поблизу Гданська ми захворіли якимось ГРЗ. На базу відпочинку, куди нас поселили, запрошували сімейного лікаря і педіатра. Після огляду нам виписали антибіотики, тут же їх і видали безкоштовно, так само жарознижувальне, льодяники для горла. Моїх літніх родичок возили обстежувати серце і вени, їм також видали ліки безкоштовно", - поділилася своїм досвідом киянка Ольга.

За її словами, після отримання номеру PESEL, вона змогла показати свою стареньку маму з високим тиском в неділю у приймальні госпіталю. Там зробили кардіограму, перевірили цукор в крові та видали ліки.

"А рецепт на українські ліки довелося просити у сімейного лікаря, до якого записали у поліклініці на наступний день. Частину з тих ліків видали в аптеці безплатно – згідно з якоюсь постановою, вони були з переліку тих, які українським біженцям (а це вказано у рецепті) не можна продавати за гроші. Отже отримали таблетки на 3 місяці наперед без оплати. Так само - й родичі з хворими ногами та складним діагнозом з діабетом. Але для моєї доньки антибіотики виписали зі знижкою 50%, яку оформили тільки в аптеці з позначкою NFZ", - розповіла вона.

Киянка Наталія Семашко мешкала у знайомих в Гдині. Там вона побачила оголошення у волонтерському пункті про безкоштовні обстеження для українських біженців у приватних лікарів.

"Так за записом потрапила з подругою до гінеколога, який приймав українок безплатно. Запис був тоді на тиждень вперед. І в одній з оптик була акція безкоштовної перевірки зору і безплатних окулярів – теж запис за тиждень. За півгодини мені перевірили зір на найвищому рівні, я вибрала собі оправу. Якби не акція допомоги для українців, це б коштувало 2000 гривень. Коли треба було приклеїти коронку на зуба, яка невчасно відпала, записатися до стоматолога, який безплатно приймав українців, не вдалося – все було зайнято. Тоді пішла до приватного, готуючись заплатити 1000 гривень за послугу, але лікар грошей з мене не взяв", - поділилася вона.

Мешканка Броварів Ірина розповіла, що кілька разів водила дітей до сімейного лікаря у невеликому містечку Щучин. Запис був в той самий день на найближче вільне "вікно".

"Приводила дітей з температурою, горлом. Приймали відразу – думаю, завдяки тому, що місто невеличке. Добре оглядали і виписували антибіотик. Купувала в аптеці сама, за повну ціну. Цінувала це місто саме за цю доступність медицини, бо чула, що у великих містах до лікаря довго чекають прийому", - сказала вона.

Лікарів бракує, але операції безоплатні

Тривале очікування прийому до лікаря пов'язане із давньою проблемою браку вузькопрофільних лікарів у Польщі, на сьогодні не вистачає кілька десятків тисяч фахівців, пояснили місцеві медики у сюжеті програми "Факти тижня".

Між тим, українцям з онкологічними захворюваннями в Польщі можна розраховувати на безкоштовне лікування та операції.

"З початку війни в Україні влада Польщі повністю зрівняла українських військових біженців у правах з громадянами Польщі. Я особисто веду кілька хворих, які отримують дуже дороге лікування безкоштовно", - розповідає доктор медичних наук лікар-онколог Кшиштоф Конопа, який працює в одному з набільших і найсучасніших онкоцентрів.

Фото: Лікування українців та операції безкоштовні (gettyimages.com)

За його словами, зараз для українців немає оплати за операції і радіотерапію, поки держава це фінансує. Базові дорогі ліки для лікування пухлин українці отримують теж без оплати.

Передбачається, що доступ до безкоштовної медицини для українських біженців у Польщі триватиме до серпня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що українських біженців у Польщі забезпечать недорогим житлом.