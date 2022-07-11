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Украинских беженцев в Польше обеспечат недорогим жильем: детали

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Понедельник 11 июля 2022 13:59
Украинских беженцев в Польше обеспечат недорогим жильем: детали Фото: Недорогое жилье в Познани, Польша (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Также им помогут искать работу в небольших городах

Правительство Польши планирует обеспечить беженцев из Украины недорогим муниципальным жильем, чтобы помочь интегрировать их в польский социум.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью министра канцелярии премьер-министра Агнешки Сцигай Polska Agencja Pracova.

Она рассказала, что готовит проект межведомственной стратегии для помощи в интеграции беженцев из Украины. "Стратегия предполагает подготовку недорогого муниципального жилья. Это будут делать совместно с местным самоуправлением", — сказала министр.

"Беженцы в Польше становятся более независимыми" - министр

Разработка стратегии находится на стадии консультаций с сообществом неправительственных организаций и органами местного самоуправления.

"Мы хотим очень быстро начать межведомственные консультации, и это вопрос нескольких недель, когда нам удастся собрать воедино стратегию и представить ее общественности", — заявила Агнешка Сцигай.

Министр сказала, что настал момент, когда бежавшие от войны "начали становиться более независимыми". Чтобы это стало возможным, надо "помочь им найти работу, а также квартиру как можно дешевле".

По ее словам, проблема в том, что большинство беженцев остались в больших городах, а там больше нет вариантов жилья или оно "очень дорогое".

Органы местного самоуправления будут искать возможности и вести переговоры с владельцами таких квартир, а правительство будет помогать в получении средств для их финансирования.

Украинских беженцев в Польше обеспечат недорогим жильем: детали

Фото: С поиском жилья украинцам будут помогать местные органы самоуправления (unsplash.com)

Ожидается, что такие квартиры будут доступны в ресурсах коммуны на "несколько лет".

"В течение 5-6 лет органам местного самоуправления будет предоставлена ​​возможность проживания на коммунальной территории", — сказала она. Министр добавила, что небольшие города "всегда открыты" для мигрантов из Украины.

Соглашение с владельцами квартир должно быть договором аренды, заключенным через агентства социального найма.

"В этот момент коммуна берет на себя обязательства по уплате арендной платы, а затем регулирует платеж в зависимости от доходов и возможностей того, кому будет выделена квартира", — отметила она.

С поиском работы помогут в небольших городах

Также беженцам будут помогать найти работу в небольших городах и селах, так как там наблюдается дефицит рабочей силы.

По словам министра, в небольших городах очень большой дефицит работников в сфере социальных услуг. Нужны сотрудники, которые помогают по дому пожилым людям, работники в дома престарелых, центрах для людей с особыми потребностями и так далее.

Она отметила, что в Польше находятся более 1,5 млн беженцев из Украины, поэтому "нужно думать о том, как они могут использовать свои ресурсы".

"Нужно думать, как сделать так, чтобы им было хорошо в наших небольших местных сообществах — местных самоуправлениях", — сказала она и добавила, что насчет этого есть полное согласие всех политических сил в Польше.

Также сообщалось, сколько Польша примет украинских детей в школах 1 сентября.

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