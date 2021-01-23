Мовний закон: омбудсмен розповів про скарги від українців і зробив роз'яснення

Мовний омбудсмен розповів, як працює закон про обслуговування українською (фото: РБК-Україна)

Після набуття чинності тиждень тому норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка зобов'язує бізнес обслуговувати клієнтів українською, до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг від громадян про порушення.

Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь у своєму Facebook.

Він також зазначив, що більшість таких звернень надійшла від мешканців столиці та області - 74 скарги, а найменше - з Півдня і Сходу України. Львів'яни надіслали 17 звернень, одесити та харків'яни - по 12.

На що саме скаржилися українці

Більшість звернень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів онлайн-магазинів - 117 випадків;

про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 34 громадянина;

щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою - 25;

порушення мовного законодавства у сфері освіти - 4;

використання посадовими особами органів держвлади та органів місцевого самоврядування державної мови при виконанні своїх обов'язків - 3.

Також на телефонну лінію Секретаріату щодо надання додаткової інформації та консультацій звернулося близько 50 людей.

Кремінь розповів, що люди просять роз'яснити, чи зобов'язані представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари і послуги українською на прохання споживача.

"Тож, звертаємо увагу, що відповідно до Закону, на прохання клієнта, його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, окрім державної, лише у випадку, якщо це прийнятно для обох сторін. Таким чином, ніхто не може зобов’язати фармацевта чи продавчиню обслуговувати клієнтів недержавною", - розповів омбудсмен.

Також Кремінь висловив думку, що така невелика кількість звернень і скарг на порушення в сфері обслуговування можна пояснити ефективними інформ-кампаніями, а також масштабною роз'яснювальною роботою з органами влади, представниками бізнесу, мережевих закладів торгівлі, медзакладів, закладів освіти та соціальної сфери.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чи зможе клієнт спілкуватися російською після переходу сфери обслуговування на українську мову.

Також ми писали, на скільки можуть оштрафувати за відмову обслуговувати українською мовою, а також на які сфери діяльності поширюється цей закон.