Языковой скандал в маршрутке Славянска: участникам грозит тюрьма

Языковой скандал в маршрутке Славянска получил неожиданное продолжение. После того как пассажиры набросились на девушку за украинский язык, назвав его "телячьей мовой", подоспела реакция Министерства внутренних дел.

По словам советника министра внутренних Ивана Варченко, пассажиры маршрутки, которые атаковали женщину за украинский язык, понесут наказание согласно закону Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Чиновник заявил, что разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам предусматривает наказание по статье 161 УК Украины.

"Санкция за издевательство над людьми, которые разговаривают на украинском, - до пяти лет заключения. Грубое существо мужского пола, которое распускало руки, познакомится со статьей 296 Уголовного кодекса, что предусматривает ограничение свободы до 5 лет", - сказал Варченко.

Кроме того, тех пассажиров, которые игнорируют масочный режим, может ждать административное нарушение в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

"Гражданам, которые нагло игнорируют противоэпидемические мероприятия и подвергают опасности других людей, агрессивно отказываясь пользоваться масками в общественном транспорте, напомнят об административных правонарушениях со штрафом от 17 до 34 тысяч гривен", - добавил советник главы МВД.

Напомним, что в маршрутке Славянска вспыхнул скандал из-за пассажирки, которая попросила мужчину надеть маску. Но возмутила его и других пассажиров не так просьба, как то, что обращение было на украинском языке.

Позже выяснилось, что участницей конфликта стала кандидат в депутаты городского совета от партии "Наш Край" Валентина Павлова.