Скандал в Славянске из-за языка получил продолжение: замешана кандидат в депутаты

Скандал в Славянске из-за языка и маски набирает обороты (Коллаж РБК-Украина)

В Славянске кандидат в депутаты облаяла девушку в маршрутке за украинский язык

В маршрутке Славянска разгорелся скандал из-за украинского языка. Мужчине сделали замечание по поводу маски, а он ответил агрессивно и начал угрожать девушке, что выбросит ее из маршрутки за "телячью мову". Неадекватного мужчину поддержали и другие пассажиры, которые набросились на девушку и потребовали от нее прекратить перепалки. Жительница Славянска сняла весь инцидент на видео и опубликовала его в социальных сетях.

Выяснилось, что участницей конфликта оказалась кандидат в депутаты городского совета от партии "Наш Край" Валентина Павлова. Об этом пишет "Радио Свобода".

Валентина Павлова работала в детских садиках, потом специалистом в абонентском отделе и бухгалтером, а недавно вышла на пенсию. После скандала в маршрутке ее фотография была удалена со страницы политической силы в социальных сетях.

Когда молодая украинка сделала замечание мужчине без маски, Валентина Павлова начала на девушку кричать и говорить, что жизни нет от тех, кто приехал жить на восток. Однако девушка отпарировала, что она жительница Славянска и принципиально говорит только на государственном языке.

"Я попросила просто надеть маску. Говорю: пожалуйста, наденьте маску. Они просто начали кричать: кто ты такая и почему тут замечания делаешь. Я даже не поняла, почему они кричали: от того, что я сделала замечание или от того, что я говорила на украинском языке", - рассказала жительница Славянска Рита Мазанкова.

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Валентина Павлова указала девушке, что в Славянске нужно говорит "на славянском" и из-за нее уже люди не знают на каком языке разговаривать.

"В Славянске, вот и говори по-славянски. Со своими "мовами" уже "заколебали", люди не знают, как говорить, каким языком говорить", - процитировала Рита слова кандидатки в депутаты.

Другой пассажир потребовал у Риты выключить камеру и начал требовать у нее показать документы. В конечном итоге девушку практически вытолкали из маршрутки, но она успела заснять весь конфликт на видео.

Политическая партия на скандал не отреагировала и комментарий по поводу кандидатки не предоставила.

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