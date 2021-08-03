Зять Елизаветы II "попался" на яхте с моделями: в королевской семье сделали заявление

Зять Елизаветы II Джек Бруксбэнк попал в центр скандала после того, как мужа принцессы Евгении заметили на яхте в обнимку с моделями у побережья острова Капри в Италии. Фотографии, сделанные папарацци, быстро стали "вирусными", некоторые зарубежные эксперты заговорили о возможном разводе в королевской семье... Но, как выяснилось, ситуация оказалась не такой очевидной, как показалось на первый взгляд.
Об этом передает Cosmopolitan.
Так, разъяснить произошедшее решила мама принцессы Евгении, герцогиня Сара Фергюсон. Она заступилась за супруга дочери и отметила, что Джек, который работает на бренд текилы Casamigos, тогда был в командировке, и выполнял свои обязанности в ходе рабочей поездки.
Герцогиня для BBC One в программе The One Show сравнила Бруксбэнка с Джеймсом Бондом, назвала очень порядочным человеком, "супергероем из ее книги", и "одним из моих самых любимых людей", а также отличным отцом и "потрясающим мужем".
Оказывается, Джек был на Капри на заполненном знаменитостями гала-концерте от ЮНИСЕФ, который спонсировал бренд.
Между тем, отметила мама принцессы Евгении, люди, которые сопровождали Джека в его фотографированной поездке на яхте, также были связаны с брендом. Напомним, что это бывшая редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелозини.
Добавим также, что сама принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк публично не комментировали скандальные снимки.
Джека Бруксбэнка заметили на яхте с моделями (фото: the-sun.com)
Напомним, в феврале 2021-го внучка Елизаветы II, принцесса Евгения, впервые стала мамой. Сына назвали Августом. Ребенок стал четвертым правнуком королевы Великобритании и 11-м в очереди на престол. Впрочем, малыш не получит титулов.