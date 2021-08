Зять Елизаветы II "попался" на яхте с моделями: в королевской семье сделали заявление

Так, разъяснить произошедшее решила мама принцессы Евгении, герцогиня Сара Фергюсон. Она заступилась за супруга дочери и отметила, что Джек, который работает на бренд текилы Casamigos, тогда был в командировке, и выполнял свои обязанности в ходе рабочей поездки.

Герцогиня для BBC One в программе The One Show сравнила Бруксбэнка с Джеймсом Бондом, назвала очень порядочным человеком, "супергероем из ее книги", и "одним из моих самых любимых людей", а также отличным отцом и "потрясающим мужем".

Оказывается, Джек был на Капри на заполненном знаменитостями гала-концерте от ЮНИСЕФ, который спонсировал бренд.

Между тем, отметила мама принцессы Евгении, люди, которые сопровождали Джека в его фотографированной поездке на яхте, также были связаны с брендом. Напомним, что это бывшая редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелозини.

Добавим также, что сама принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк публично не комментировали скандальные снимки.

Джека Бруксбэнка заметили на яхте с моделями (фото: the-sun.com)