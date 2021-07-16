"Звучит мерзко": киевская блогерша обматерила украинский язык (фото)

Так, высказывания девушки заметили не только ее подписчики, ведь скриншоты быстро разлетелись по соцсетям.

"Радикальности сторіи. Осторожно, возможна вспышка п*рдака. Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский", - написала девушка.

Девушка таким образом решила высказаться о вступлении в силу новых норм закона о языке в Украине. Подписчики блогера возмутились высказыванием девушки и засыпали ее волной критики под постом и не только.

Фото: блогерша из Киева высказалась об украинском языке (instagram.com/a_polskih)

Впоследствии в сторис Анастасия ответила своим "хейтерам" на обвинения. Она написала, что в отличие от некоторых людей, платит налоги этой стране. Также еще больше обозвала украинский язык.

"Только на днях писала про быдло, которое узко видит. Я уточню. Не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых. И я стараюсь сделать что-то хорошее для своей страны. А вы п**дить и далее, о том, какая я гнида, не люблю украинский язык", – уточнила Польских.

Фото: блогерша из Киева высказалась об украинском языке (instagram.com/a_polskih)

В аккаунте Instagram она рассказала, что работает в IT-компании в Киеве.

В руководстве скандальной блогера сообщили, что не разделяют ее взглядов и выяснят ситуацию. В частности они завили, что наоборот являются активными участниками и организаторами социальных проектов на благо Украины.

Кроме того, они отметили, что девушку из-за ее высказываний сегодня уволили.