Звонят с номера банка: мошенники украли с карточки клиентки Monobank более 100 тысяч

Мошенники украли с банковского счета клиентки Monobank все деньги, которые были на карточке - 117 тысяч гривен, включая кредитные средства 78 тысяч. Злоумышленники позвонили своей жертве с телефонного номера, указанного на официальном сайте финучреждения.

В разделе "отзывы" о банке мужчина пожаловался на ситуацию и отметил, что просил Monobank остановить начисление процентов по кредитам и рассрочкам, пока правоохранители занимаются уголовным разбирательством, но в банке отказались это делать.

По словам пользователя с ником "svic", аферисты, звонившие с номера телефона +38 044 237 2060, который указывается в разделе контакты на сайте monobank.ua/contacts, представились "сотрудниками отдела безопасности" банка, и выманили средства с карточки: "украли 117 тыс. грн, из них 78 тыс. грн это кредитные средства, остальные набрали рассрочками на товары".

"Данные о мошеннике:

счет - 3238 08050 0000 000 2620 3418

Федашко Илья Иванович

ИНН 312 530 5498

телефоны с которых звонил: +380 (5675) 51480, +38 044 237 20 60", - говорится в публикации

Автор отзыва пишет, что сразу после пропажи денег они позвонили в Monobank. Пострадавшим рассказали, что никто из банка им не звонил, а также заверили, что будут содействовать розыску преступников "в рамках действующего законодательства".

"Банк просит каждого клиента не передавать никому никаких данных (пин-код, срок действия, CVV2 код, пароли из смс). Сотрудники банка никогда не будут запрашивать реквизиты карты, просить совершить перевод на определенный номер карты/счет или оформлять рассрочки", - говорится в ответе банка.

В комментариях украинцы обратили внимание, что подобная мошенническая схема - мол, вам звонят из банка и под всякими предлогами спрашивают данные карточки - одна из самых распространенных, и об этом уже давно "трубят" украинские финучреждения и правоохранители. Кроме того, злоумышленники легко могут подставить любой номер телефона при звонках с IP-телефонии.