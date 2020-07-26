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Звонили и угрожали: MARUV рассказала об угрозах хакера

Воскресенье 26 июля 2020 10:37
Звонили и угрожали: MARUV рассказала об угрозах хакера
MARUV попалась в сети аферистов (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV попалась на крючок аферистов

25 июля скандальная Maruv поделилась шокирующей историей, в которой поведала о своих проблемах. Оказывается, страницу певицы взломали и требуют выкуп. Об этом звезда рассказала в соцсети Instagram.

"Всем привет. Если в моей инсте сейчас появится какая-нибудь фигня, то знайте - ее взломали. Только что мне звонили, угрожали и требовали "лавешку", чтобы не взломать "инсту", - прокомментировала Maruv.

На данный момент никаких заметных последствий взлома аккаунта Maruv замечено не было. Возможно, аферисты просто хотели запугать Анну Корсун с целью выманить денежные средства.

Исполнительница посчитала подобную ситуацию странной и отметила: "Вот раньше просили выкуп за человека, за собаку, за машину, а сейчас - за Инстаграм. Очень интересненько получается".

До этого Maruv опубликовала в соцсети откровенные снимки со съемок, на которые неоднозначно отреагировали пользователи. "Monica Bellucci style. Do I look like her?" - подписала артистка.

Звонили и угрожали: MARUV рассказала об угрозах хакераMARUV попалась в сети аферистов (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками.

Ранее MARUV полностью обнажила грудь. При этом у ее фанатов отняло дар речи.

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