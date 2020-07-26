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Дзвонили і погрожували: MARUV розповіла про погрози хакера

Неділя 26 липня 2020 10:37
Дзвонили і погрожували: MARUV розповіла про погрози хакера
MARUV попалася в мережі аферистів (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV попалася на гачок аферистів

25 липня скандальна Maruv поділилася шокуючою історією, в якій розповіла про свої проблеми. Виявляється, сторінку співачки зламали та вимагають викуп. Про це зірка розповіла у соцмережі Instagram.

"Всім привіт. Якщо в моїй інсті зараз з'явиться якась фігня, то знайте - її зламали. Тільки що мені телефонували, погрожували та вимагали "лавешку", щоб не зламати "інсту", - прокоментувала Maruv.

На даний момент жодних помітних наслідків злому аккаунта Maruv помічено не було. Можливо, аферисти просто хотіли залякати Ану Корсун з метою виманити грошові кошти.

Виконавиця вважає подібну ситуацію дивною та зазначає: "Ось раніше просили викуп за людину, за собаку, за машину, а зараз - за Instagram. Дуже цікавенько виходить".

До цього Maruv опублікувала у соцмережі відверті знімки зі зйомок, на які неоднозначно відреагували користувачі. "Monica Bellucci style. Do I look like her?" - підписала артистка.

Дзвонили і погрожували: MARUV розповіла про погрози хакераMARUV попалася в мережі аферистів (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що MARUV в пікантному купальнику розважалася в басейні з ефектними подружками.

Раніше MARUV повністю оголила груди. При цьому у її фанатів відняло дар мови.

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