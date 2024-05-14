"Зволікати із наданням зброї - аморально". Друг Ілона Маска розкритикував військову підтримку США

Підтримка США недостатня

"Хоча підтримка Америки надзвичайно цінна, вона недостатня і з її наданням зволікають. Ми маємо 70 Patriot, а відправили лише один. У нас 6 000 танків, а ми надали Україні лише 31. У нас є тисячі F16 (одномоторний легкий багатоцільовий винищувач - Ред.), які ми більше не використовуємо для бойових дій - вони є мішенями для наших сучасніших винищувачів під час навчань. А ми не надали Україні жодного F16", - каже Зубрін.

Також він зазначає, що США направили в Україну лише кілька ATACMS - це армійська тактична ракетна система. І навіть із наданням цієї допомоги американці зволікали.

"У нас є 350 A10 (американський одномісний штурмовик - Ред.), яких Військово-повітряні сили хочуть позбутися. І ми не надали жодного. Зволікати із наданням цієї зброї не тільки аморально, але й безглуздо для США зі стратегічного погляду. НАТО потрібна армія. Україна її має. При належному озброєнні вона могла б легко перемогти Росію", - говорить інженер.

Роберт Зубрін за час повномасштабного вторгнення уже двічі відвідував Київ (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Чому США невигідна поразка України

Зубрін пояснює, якщо Україна зазнає поразки, то її мільйонна армія буде викреслена з бойового порядку Заходу, російські війська підійдуть до кордону Польщі та Румунії, РФ значно зміцниться матеріально і технічно. А також позбудеться стратегічної слабкості, що зараз заважає Росії захопити країни Балтії.

"Якщо Україна впаде, РФ зможе вторгнутися в країни Балтії, і НАТО не матиме виходу. Мало того, різанина, яку Росія вчинить в Україні та країнах Балтії, спровокує наплив мільйонів біженців до Європи. Це сприятиме приходу до влади антимігрантських партій, спонсорованих Кремлем, по всій Європі", - каже інженер.

Він наголошує, що якщо Україна впаде, то впаде і Європа, а США дискредитуються як союзник, що стримує конфлікти, й дозволить російсько-китайській осі домінувати у світі.

Роберт Зубрін підтримує Україну (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)