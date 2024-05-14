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"Затягивать с предоставлением оружия - аморально". Друг Илона Маска раскритиковал военную поддержку США

Роберт Зубрин (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)
Автор: Василина Копытко

У США достаточно оружия и военной техники, которую уже не использует американская армия, и ее можно было бы без проблем предоставить Украине. Промедление с передачей помощи является стратегически неправильным решением для Америки.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал американский аэрокосмический инженер, писатель и основатель "Марсианского общества", а также идейный вдохновитель Илона Маска - Роберт Зубрин.

Поддержка США недостаточна

"Хотя поддержка Америки чрезвычайно ценна, она недостаточна и с ее предоставлением медлят. У нас есть 70 Patriot, а отправили только один. У нас 6 000 танков, а мы предоставили Украине только 31. У нас есть тысячи F16 (одномоторный легкий многоцелевой истребитель - Ред.), которые мы больше не используем для боевых действий - они мишени для наших современных истребителей во время учений. А мы не предоставили Украине ни одного F16", - говорит Зубрин.

Также он отмечает, что США направили в Украину всего несколько ATACMS - это армейская тактическая ракетная система. И даже с оказанием этой помощи американцы медлили.

"У нас есть 350 A10 (американский одноместный штурмовик - Ред.), от которых Военно-воздушные силы хотят избавиться. И мы не предоставили ни одного. Медлить с предоставлением этого оружия не только аморально, но и бессмысленно для США со стратегической точки зрения. НАТО нужна армия. В Украине она есть. При должном вооружении она могла бы легко победить Россию", - говорит инженер.

Роберт Зубрин во время полномасштабного вторжения уже дважды посещал Киев (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Почему США невыгодно поражение Украины

Зубрин объясняет, если Украина терпит поражение, то ее миллионная армия будет вычерчена из боевого порядка Запада, российские войска подойдут к границе Польши и Румынии, РФ значительно укрепится материально и технически. А также избавится от стратегической слабости, которая сейчас мешает России захватить страны Балтии.

"Если Украина упадет, РФ сможет вторгнуться в страны Балтии, и у НАТО не будет выхода. Мало того, резня, которую Россия устроит в Украине и странах Балтии, спровоцирует наплыв миллионов беженцев в Европу. Это будет способствовать приходу к власти антимигрантских партий, спонсируемых Кремлем, по всей Европе", - говорит инженер.

Он отмечает, что если Украина проиграет, то проиграет и Европа, а США дискредитируются как союзник, сдерживающий конфликты, и позволит российско-китайской оси доминировать в мире.

Роберт Зубрин поддерживает Украину (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

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