Звідки взялось слово "дедлайн" та якими українськими відповідниками його варто замінити

Слово "дедлайн" міцно закоренилось у повсякденному мовленні українців. Проте, українцям варто позбуватись цього слова, яким би звичним не було, а все через його походження.

"Англізм "дедлайн" запозичений без потреби, ще й має неприємну етимологію. Слово "deadline", тобто "мертва лінія", виникло в XIX столітті. Так називали лінію, якої не можна було перетинати в концентраційному таборі для військовополонених під час громадянської війни в США" - розповідає редакторка Ольга Васильєва.

Вона додала, що якщо цю лінію переступали, охорона одразу відкривала на ураження.

Проте, які ж слова використовувати замість трагічного слова "дедлайн"? Ольга Васильєва пропонує використовувати два українських відповідники: "реченець" і "крайдата".

"Речене́ць - застаріле слово, що означає строк. Крайдата - неологізм, але семантично прозоріший, тому я використовую його. Пишеться разом, як крайнебо. Уперше почула це слово від команди EdCamp Ukraine, з якою співпрацюю і яка дбайливо ставиться до української мови. Не зловживає англізмами попри те, що це міжнародна організація", - зауважує мовознавиця.