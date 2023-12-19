Звідки взялася зачіска піксі, через яку 20-річна Міс Франція потрапила в скандал

В чому суть скандалу з Міс Франція 2024

Так, іноді й через таку просту річ, як зачіска, може виникнути скандал світового рівня. Річ в тому, що 20-річна Єва Жиль стала першою Міс з короткою стрижкою піксі, через що і потрапила у скандал.

Скандал виник через думки деяких критиків, які мають інакше уявлення про красу. Тобто, більш жіночне - з довгим пишним волоссям, а не зі стрижкою піксі.

Проте Єва не стала коментувати негативні викиди, а просто зазначила, що не просто так обрала такий образ та модну стрижку піксі. Для неї важливо показати світові, що краса може бути різною і нетиповою.

Єва Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Як з’явилась стрижка піксі

Стрижку піксі, що вперше приміряла у 1950-х роках Одрі Хепберн. Її довгий час вважали символом індивідуальності. Хепберн пройшла довгий шлях, щоб зробити коротке волосся мейнстримом, а популярність піксі вона принесла в 1953 завдяки фільму "Римські канікули". І відтоді ця зачіска стала супер популярною.

Кара Деневіль

Довжина спереду і з обох боків надає об'ємній піксі Кари Делевінь традиційно жіночну форму, а платиновий відтінок блонда і коротка задня частина перетворюють її дуже трендову стрижку.

Кара Деневіль (фото:instagram.com/caradelevingne)

Зендая

Одна з найвпливовіших трендсеттерів сучасності Зендая особистим прикладом доводить, що піксі актуальна в будь-якому віці.

Зендая (фото: instagram.com/zendaya)

Белла Хадід

Образ Белли з зачіскою піксі, колись змусив говорити про себе всі ЗМІ та стрічки соцмереж. Все тому, що на червоній доріжці Белла з'явилася з дивовижним та елегантним піксі.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellzfiction)

Лілі Коллінз

Актриса Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль у серіалі “Емілі і Париж” також не оминула ультрамодну стрижку піксі, яка не втрачає своєї актуальності більше півтора століття.

Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Емілія Кларк

Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк після закінчення культового телесеріалу відрізала волосся і знову стала блондинкою, вразивши фанатів кардинальною зміною іміджу. Її нова стрижка піксі з довгим чубчиком навскіс виглядає дуже ефектно.

Емілія Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)