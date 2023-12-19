Откуда взялась прическа пикси, из-за которой 20-летняя Мисс Франция попала в скандал

В чем суть скандала с Мисс Франция 2024

Да, иногда и из-за такой простой вещи, как прическа, может возникнуть скандал мирового уровня. Дело в том, что 20-летняя Ева Жиль стала первой Мисс с короткой стрижкой пикси, из-за чего и попала в скандал.

Скандал возник из-за мнений некоторых критиков, не имеющих иначе представления о красоте. То есть, более женственное - с длинными пышными волосами, а не со стрижкой пикси.

Однако Ева не стала комментировать негативные выбросы, а просто отметила, что не просто так выбрала образ и модную стрижку пикси. Для нее важно показать миру, что красота может быть разной и нетипичной.

Ева Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Как появилась стрижка пикси

Стрижку пикси, впервые примерившую в 1950-х годах Одри Хепберн. Ее долгое время считали символом индивидуальности. Хепберн прошла долгий путь, чтобы сделать короткие волосы мейнстримом, а популярность пикси она принесла в 1953 году благодаря фильму "Римские каникулы". И с этого времени эта прическа стала супер популярной.

Кара Деневиль

Длина спереди и с обеих сторон придает объемной пикси Кары Делевин традиционно женскую форму, а платиновый оттенок блонда и короткая задняя часть превращают ее очень трендовую стрижку.

Кара Деневиль (фото:instagram.com/caradelevingne)

Зендая

Один из самых влиятельных трендсеттеров современности Зендая личным примером доказывает, что пикси актуальна в любом возрасте.

Зендая (фото: instagram.com/zendaya)

Белла Хадид

Образ Беллы с прической пикси, когда-то заставившей говорить о себе все СМИ и ленты соцсетей. Все потому, что на красной дорожке Белла появилась с изумительным и элегантным пикси.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellzfiction)

Лили Коллинз

Актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили и Париж" также не обошла ультрамодную стрижку пикси, которая не теряет своей актуальности более полутора веков.

Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Эмилия Кларк

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк после окончания культового телесериала отрезала волосы и снова стала блондинкой, поразив фанатов кардинальным изменением имиджа. Ее новая стрижка пикси с длинной челкой наискось смотрится эффектно.

Эмилия Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)