Откуда взялась прическа пикси, из-за которой 20-летняя Мисс Франция попала в скандал

На днях в сети разразился громкий скандал из-за короткой стрижки Мисс Франции. Но именно прическа пикси стала мейнстримом среди стильных и известных женщин мира.
На основе этого скандала РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам узнать имена знаменитостей, которые носили или носит стрижку пикси, но без скандалов.
Да, иногда и из-за такой простой вещи, как прическа, может возникнуть скандал мирового уровня. Дело в том, что 20-летняя Ева Жиль стала первой Мисс с короткой стрижкой пикси, из-за чего и попала в скандал.
Скандал возник из-за мнений некоторых критиков, не имеющих иначе представления о красоте. То есть, более женственное - с длинными пышными волосами, а не со стрижкой пикси.
Однако Ева не стала комментировать негативные выбросы, а просто отметила, что не просто так выбрала образ и модную стрижку пикси. Для нее важно показать миру, что красота может быть разной и нетипичной.
Ева Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)
Стрижку пикси, впервые примерившую в 1950-х годах Одри Хепберн. Ее долгое время считали символом индивидуальности. Хепберн прошла долгий путь, чтобы сделать короткие волосы мейнстримом, а популярность пикси она принесла в 1953 году благодаря фильму "Римские каникулы". И с этого времени эта прическа стала супер популярной.
Длина спереди и с обеих сторон придает объемной пикси Кары Делевин традиционно женскую форму, а платиновый оттенок блонда и короткая задняя часть превращают ее очень трендовую стрижку.
Кара Деневиль (фото:instagram.com/caradelevingne)
Один из самых влиятельных трендсеттеров современности Зендая личным примером доказывает, что пикси актуальна в любом возрасте.
Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Образ Беллы с прической пикси, когда-то заставившей говорить о себе все СМИ и ленты соцсетей. Все потому, что на красной дорожке Белла появилась с изумительным и элегантным пикси.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellzfiction)
Актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили и Париж" также не обошла ультрамодную стрижку пикси, которая не теряет своей актуальности более полутора веков.
Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк после окончания культового телесериала отрезала волосы и снова стала блондинкой, поразив фанатов кардинальным изменением имиджа. Ее новая стрижка пикси с длинной челкой наискось смотрится эффектно.
Эмилия Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)
Ранее мы рассказывали о том, что Мисс Францию закачали из-за коротких волос.