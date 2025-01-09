Звідки насправді походить вираз "козел отпущения" і як його правильно сказати українською

Вираз "козел отпущения" ми чули багато разів і в російській мові його використовують для позначення людини, на яку перекладають відповідальність за помилку та провину.

Однак походить ця фраза не російської мови, а від біблійного опису давньоєврейського обряду покладання гріхів народу на козла.

Згідно з цього опису, священнослужитель покладав руки на козла на знак того, що всі гріхи народу переходять на нього. Після цього цапа виганяли й після "відпущення гріхів" усі учасники обряду вважалися очищеними.

"Коли ми називаємо когось "козлом відпущення", то маємо на увазі, що цю людину несправедливо звинувачують у чужих провинах", - пояснює мовознавець.

Він додав, що в українській мові є свій аналог цього виразу - "цап-відбувайло". Обидва вирази мають однакове значення, але українській варіант більш колоритний.

Варто додати, що правильно писати не два окремих слова, а через дефіс - "цап-відбувайло". У множині - "цапи-відбувайли".

У родовому відмінку: цапів-відбувайлів. А у давальному: цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу та у множині цапам-відбувайлам.