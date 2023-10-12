Звідки беруться воші у дітей та як їх ефективно позбутися в домашніх умовах

Воші на голові - дуже неприємна та досить поширена проблема, особливо серед дітей. Варто знати, звідки беруться дрібні паразити та як їх надійно позбутися.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Svij.doc" в Instagram.
Експерти кажуть, що це хвороба колективів. А саме, коли дитина йде у садочок чи школу, то може принести звідти нових друзів - вошок.
Для того, щоб заразитися педикульозом, повинен бути контакт з вошами або їх яйцями, а саме:
До основних симптомів відносять:
Використовуйте педикулициди з нейротоксичним ефектом для паразита:
Також лікарі радять використовувати бензиловий спирт дітям з приблизно 6 місяців.
Засоби мають певні обмеження за віком та способом застосування, тож обов'язково ознайомтеся з інструкцією перед використанням.
Після миття волосся шампунем потрібно нанести кондиціонер і протягом 20-60 хвилин вичісувати вошей. Повторювати процедуру потрібно кожні 2-3 дні кілька тижнів.
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