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Звідки беруться воші у дітей та як їх ефективно позбутися в домашніх умовах

Звідки беруться воші у дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Воші на голові - дуже неприємна та досить поширена проблема, особливо серед дітей. Варто знати, звідки беруться дрібні паразити та як їх надійно позбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Svij.doc" в Instagram.

Що відомо про педикульоз

Експерти кажуть, що це хвороба колективів. А саме, коли дитина йде у садочок чи школу, то може принести звідти нових друзів - вошок.

Для того, щоб заразитися педикульозом, повинен бути контакт з вошами або їх яйцями, а саме:

  • коли діти або члени сімʼї граються чи тісно спілкуються - голова до голови або тіло до тіла
  • через забруднені речі чи предмети - одяг, навушники, гребінці, аксесуари
  • через волосся, рушники, ковдри, подушки, мʼякі меблі та мʼякі іграшки

Як зрозуміти, що у дитини педикульоз

До основних симптомів відносять:

  • сильний свербіж на шкірі голови
  • відчуття лоскоту від руху у волоссі
  • наявність вошей на шкірі голови
  • дорослі воші можуть бути розміром приблизно з насіння кунжуту або трохи більше
  • яйця вошей (гниди) на стрижнях волосся
  • найлегше помітити їх навколо вух і на потилиці
  • висип на шкірі голови, шиї та плечах у вигляді вузликів, гноячків, кровʼяних кірок
  • іноді може ускладнюватись піодермією і збільшенням лімфатичних вузлів

Як позбутися

Використовуйте педикулициди з нейротоксичним ефектом для паразита:

  • Перметрин (1%) для дітей - 2 місяців
  • Івермектин для дітей - 6 місяців
  • Малатіон для дітей - 6 років

Також лікарі радять використовувати бензиловий спирт дітям з приблизно 6 місяців.

Засоби мають певні обмеження за віком та способом застосування, тож обов'язково ознайомтеся з інструкцією перед використанням.

Після миття волосся шампунем потрібно нанести кондиціонер і протягом 20-60 хвилин вичісувати вошей. Повторювати процедуру потрібно кожні 2-3 дні кілька тижнів.

Раніше ми повідомляли, які ознаки говорять про те, що потрібно терміново здати аналіз на паразитів.

Також ми писали, яка серйозна реакція може виникнути після укуси комарів.

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