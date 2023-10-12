Откуда берутся вши у детей и как их эффективно избавиться в домашних условиях

Вши на голове - очень неприятная и довольно распространенная проблема, особенно среди детей. Следует знать, откуда берутся мелкие паразиты и как их надежно избавиться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Svij.doc" в Instagram.
Эксперты говорят, что это заболевание коллективов. А именно, когда ребенок идет в садик или школу, то может принести оттуда новых друзей - вшей.
Для того, чтобы заразиться педикулезом, должен быть контакт с вшами или их яйцами, а именно:
К основным симптомам относятся:
Используйте педикулициды с нейротоксическим эффектом для паразита:
Также врачи советуют использовать бензиловый спирт детям примерно с 6 месяцев.
Средства имеют определенные ограничения по возрасту и способу применения, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.
После мытья волос шампунем нужно нанести кондиционер и в течение 20-60 минут вычесывать вшей. Повторять процедуру нужно каждые 2-3 дня несколько недель.
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