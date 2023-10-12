Звідки беруться воші у дітей та як їх ефективно позбутися в домашніх умовах
Воші на голові - дуже неприємна та досить поширена проблема, особливо серед дітей. Варто знати, звідки беруться дрібні паразити та як їх надійно позбутися.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Svij.doc" в Instagram.
Що відомо про педикульоз
Експерти кажуть, що це хвороба колективів. А саме, коли дитина йде у садочок чи школу, то може принести звідти нових друзів - вошок.
Для того, щоб заразитися педикульозом, повинен бути контакт з вошами або їх яйцями, а саме:
- коли діти або члени сімʼї граються чи тісно спілкуються - голова до голови або тіло до тіла
- через забруднені речі чи предмети - одяг, навушники, гребінці, аксесуари
- через волосся, рушники, ковдри, подушки, мʼякі меблі та мʼякі іграшки
Як зрозуміти, що у дитини педикульоз
До основних симптомів відносять:
- сильний свербіж на шкірі голови
- відчуття лоскоту від руху у волоссі
- наявність вошей на шкірі голови
- дорослі воші можуть бути розміром приблизно з насіння кунжуту або трохи більше
- яйця вошей (гниди) на стрижнях волосся
- найлегше помітити їх навколо вух і на потилиці
- висип на шкірі голови, шиї та плечах у вигляді вузликів, гноячків, кровʼяних кірок
- іноді може ускладнюватись піодермією і збільшенням лімфатичних вузлів
Як позбутися
Використовуйте педикулициди з нейротоксичним ефектом для паразита:
- Перметрин (1%) для дітей - 2 місяців
- Івермектин для дітей - 6 місяців
- Малатіон для дітей - 6 років
Також лікарі радять використовувати бензиловий спирт дітям з приблизно 6 місяців.
Засоби мають певні обмеження за віком та способом застосування, тож обов'язково ознайомтеся з інструкцією перед використанням.
Після миття волосся шампунем потрібно нанести кондиціонер і протягом 20-60 хвилин вичісувати вошей. Повторювати процедуру потрібно кожні 2-3 дні кілька тижнів.
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