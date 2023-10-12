Звідки беруться воші у дітей та як їх ефективно позбутися в домашніх умовах

Воші на голові - дуже неприємна та досить поширена проблема, особливо серед дітей. Варто знати, звідки беруться дрібні паразити та як їх надійно позбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Svij.doc" в Instagram .

Що відомо про педикульоз

Експерти кажуть, що це хвороба колективів. А саме, коли дитина йде у садочок чи школу, то може принести звідти нових друзів - вошок.

Для того, щоб заразитися педикульозом, повинен бути контакт з вошами або їх яйцями, а саме:

коли діти або члени сімʼї граються чи тісно спілкуються - голова до голови або тіло до тіла

через забруднені речі чи предмети - одяг, навушники, гребінці, аксесуари

через волосся, рушники, ковдри, подушки, мʼякі меблі та мʼякі іграшки

Як зрозуміти, що у дитини педикульоз

До основних симптомів відносять:

сильний свербіж на шкірі голови

відчуття лоскоту від руху у волоссі

наявність вошей на шкірі голови

дорослі воші можуть бути розміром приблизно з насіння кунжуту або трохи більше

яйця вошей (гниди) на стрижнях волосся

найлегше помітити їх навколо вух і на потилиці

висип на шкірі голови, шиї та плечах у вигляді вузликів, гноячків, кровʼяних кірок

іноді може ускладнюватись піодермією і збільшенням лімфатичних вузлів

Як позбутися

Використовуйте педикулициди з нейротоксичним ефектом для паразита:

Перметрин (1%) для дітей - 2 місяців

Івермектин для дітей - 6 місяців

Малатіон для дітей - 6 років

Також лікарі радять використовувати бензиловий спирт дітям з приблизно 6 місяців.

Засоби мають певні обмеження за віком та способом застосування, тож обов'язково ознайомтеся з інструкцією перед використанням.

Після миття волосся шампунем потрібно нанести кондиціонер і протягом 20-60 хвилин вичісувати вошей. Повторювати процедуру потрібно кожні 2-3 дні кілька тижнів.