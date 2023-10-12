Откуда берутся вши у детей и как их эффективно избавиться в домашних условиях
Вши на голове - очень неприятная и довольно распространенная проблема, особенно среди детей. Следует знать, откуда берутся мелкие паразиты и как их надежно избавиться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Svij.doc" в Instagram.
Что известно о педикулезе
Эксперты говорят, что это заболевание коллективов. А именно, когда ребенок идет в садик или школу, то может принести оттуда новых друзей - вшей.
Для того, чтобы заразиться педикулезом, должен быть контакт с вшами или их яйцами, а именно:
- когда дети или члены семьи играют или тесно общаются - голова к голове или тело к телу
- через загрязненные вещи или предметы - одежда, наушники, расчески, аксессуары
- через волосы, полотенца, одеяло, подушки, мягкая мебель и мягкие игрушки
Как понять, что у ребенка педикулез
К основным симптомам относятся:
- сильный зуд на коже головы
- ощущение щекотки от движения в волосах
- наличие вшей на коже головы
- взрослые вши могут быть размером примерно с семян кунжута или чуть больше
- яйца вшей (гниды) на стержнях волос
- легче всего заметить их вокруг ушей и на затылке
- сыпь на коже головы, шеи и плечах в виде узелков, гноячков, кровяных корок
- иногда может осложняться пиодермией и увеличением лимфатических узлов.
Как избавиться
Используйте педикулициды с нейротоксическим эффектом для паразита:
- Перметрин (1%) для детей - 2 месяцев
- Ивермектин для детей - 6 месяцев
- Малатион для детей - 6 лет
Также врачи советуют использовать бензиловый спирт детям примерно с 6 месяцев.
Средства имеют определенные ограничения по возрасту и способу применения, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.
После мытья волос шампунем нужно нанести кондиционер и в течение 20-60 минут вычесывать вшей. Повторять процедуру нужно каждые 2-3 дня несколько недель.
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