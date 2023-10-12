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Откуда берутся вши у детей и как их эффективно избавиться в домашних условиях

Четверг 12 октября 2023 12:18
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Откуда берутся вши у детей и как их эффективно избавиться в домашних условиях Откуда берутся вши у детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вши на голове - очень неприятная и довольно распространенная проблема, особенно среди детей. Следует знать, откуда берутся мелкие паразиты и как их надежно избавиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Svij.doc" в Instagram.

Что известно о педикулезе

Эксперты говорят, что это заболевание коллективов. А именно, когда ребенок идет в садик или школу, то может принести оттуда новых друзей - вшей.

Для того, чтобы заразиться педикулезом, должен быть контакт с вшами или их яйцами, а именно:

  • когда дети или члены семьи играют или тесно общаются - голова к голове или тело к телу
  • через загрязненные вещи или предметы - одежда, наушники, расчески, аксессуары
  • через волосы, полотенца, одеяло, подушки, мягкая мебель и мягкие игрушки

Как понять, что у ребенка педикулез

К основным симптомам относятся:

  • сильный зуд на коже головы
  • ощущение щекотки от движения в волосах
  • наличие вшей на коже головы
  • взрослые вши могут быть размером примерно с семян кунжута или чуть больше
  • яйца вшей (гниды) на стержнях волос
  • легче всего заметить их вокруг ушей и на затылке
  • сыпь на коже головы, шеи и плечах в виде узелков, гноячков, кровяных корок
  • иногда может осложняться пиодермией и увеличением лимфатических узлов.

Как избавиться

Используйте педикулициды с нейротоксическим эффектом для паразита:

  • Перметрин (1%) для детей - 2 месяцев
  • Ивермектин для детей - 6 месяцев
  • Малатион для детей - 6 лет

Также врачи советуют использовать бензиловый спирт детям примерно с 6 месяцев.

Средства имеют определенные ограничения по возрасту и способу применения, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

После мытья волос шампунем нужно нанести кондиционер и в течение 20-60 минут вычесывать вшей. Повторять процедуру нужно каждые 2-3 дня несколько недель.

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