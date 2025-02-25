Звичка довгожителів №1, яка допоможе зберегти ясність розуму у старості

Яка звичкам довгожителів допоможе зберегти ясність розуму?

Невролог і професор Нью-Йоркського університету Венді Сузукі присвятила свою кар’єру дослідженню впливу фітнесу на мозок. Вона вважає, що лише одне тренування на день може знизити ризик психічного занепаду на вражаючі 30%.

За її словами, довгожителі з "блакитних зон", не сидять на модних дієтах та не обмежують себе у харчуванні.

Це зазвичай люди, які все життя живуть у горах. Вони постійно рухаються, ходять по горах, і їдять дуже мало червоного м’яса. Також вони віддають перевагу рослинному раціону.

Лікар Сузукі окреслила дві ключові переваги. Вона вказала, що численні дослідження вказують на те, що фітнес може полегшити симптоми тривоги та стресу.

Крім того, експерт повідомляє, що фізичні вправи також можуть покращити вашу концентрацію та когнітивні функції.

Ця тенденція висвітлюється в новому дослідженні, яке показало, що у мишей, які проходили випробування на фітнес, спостерігалося зменшення на 63% клубків тау - ключового маркера хвороби Альцгеймера.

Хоча це дослідження проводилося на тваринах, вчені вважають, що подібні тенденції спостерігатимуться і у людей, і планують більш широкі клінічні випробування, щоб перевірити це.

"Люди з "блакитних зон" живуть понад 100 років із хорошими розумовими здібностями, не деградуючи", - зауважила фахівець.