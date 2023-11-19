UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У звичайному пуховику та чоботах: Олена Зеленська вразила простотою нового образу (фото)

Зеленська здивувала простим образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Перша леді України по-справжньому вміє дивувати, зокрема своїми цікавими та стильними вбраннями. Але іноді Олені вдається зачарувати й простотою луків.

Про те, в якому образі пані Зеленська вразила простотою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку дружини президента.

Олена Зеленська здивувала простим образом

Насправді перша леді не завжди має виглядати вишукано та елегантно, простий одяг також має місце бути в її гардеробі та звісно, в простих образах вона може виходити на публіку. І на щастя, всі чудово це розуміють і зайвий раз не вимагають від Олени надмірної вишуканості. 

Днями пані Зеленська з’явилась на діловій зустрічі у синьому довгому пуховику, який має трохи асиметричну форму, у темно-синіх джинсах, що виглядають з під верхнього одягу, а також помітно, як виглядає горловина чорної водолазки. 

Свій образ жінка доповнила невисокими модними білими чоботами з окантовкою з хутра. Вони також виглядають доволі просто та не привертають до себе багато уваги. 

Тож образ першої леді вийшов дійсно дуже повсякденним та простим, без підборів, костюмів та вишуканості. І це вже не вперше, коли кохана жінка президента з’являється на публіці у дуже простих та спокійних речах. 

Зеленська здивувала простим образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

З ким зустрілась Зеленська у простому вбранні 

Річ в тому, що Олена приїхала на зустріч з багатодітною родиною Ірини й Івана Уманських, які мають сімох дітей та разом з ними вимушено евакуювалися з Каховки, що постраждала від агресора. 

Вони беруть участь в ініціативі від фундації Зеленської "Адреса дитинства", в рамках якої, для родини будується новий та великий будинок, де кожному вистачить місця. 

"Ірина й Іван Уманські, а також їхні семеро дітей: Андрій, Петро, Аліса, Софія, Богдан, Іванна та Вероніка - уперше побачили свою майбутню нову оселю. Було неймовірно приємно спостерігати за тим, як сімʼя планувала життя на новому місці: де буде дитячий майданчик, хто в якій кімнаті житиме, де разом обідатимуть і вечерятимуть", - поділилась емоціями пані Олена.

Зеленська здивувала простим образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Раніше ми розповідали про те, як Зеленська у вишуканому бежевому костюмі зустрілася з Бріджіт Макрон.

Також читайте наш матеріал про те, як Зеленська на стилі відвідала університет Сорбонни в Парижі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Зеленськатренди