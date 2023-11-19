У звичайному пуховику та чоботах: Олена Зеленська вразила простотою нового образу (фото)

Олена Зеленська здивувала простим образом

Насправді перша леді не завжди має виглядати вишукано та елегантно, простий одяг також має місце бути в її гардеробі та звісно, в простих образах вона може виходити на публіку. І на щастя, всі чудово це розуміють і зайвий раз не вимагають від Олени надмірної вишуканості.

Днями пані Зеленська з’явилась на діловій зустрічі у синьому довгому пуховику, який має трохи асиметричну форму, у темно-синіх джинсах, що виглядають з під верхнього одягу, а також помітно, як виглядає горловина чорної водолазки.

Свій образ жінка доповнила невисокими модними білими чоботами з окантовкою з хутра. Вони також виглядають доволі просто та не привертають до себе багато уваги.

Тож образ першої леді вийшов дійсно дуже повсякденним та простим, без підборів, костюмів та вишуканості. І це вже не вперше, коли кохана жінка президента з’являється на публіці у дуже простих та спокійних речах.

Зеленська здивувала простим образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

З ким зустрілась Зеленська у простому вбранні

Річ в тому, що Олена приїхала на зустріч з багатодітною родиною Ірини й Івана Уманських, які мають сімох дітей та разом з ними вимушено евакуювалися з Каховки, що постраждала від агресора.

Вони беруть участь в ініціативі від фундації Зеленської "Адреса дитинства", в рамках якої, для родини будується новий та великий будинок, де кожному вистачить місця.

"Ірина й Іван Уманські, а також їхні семеро дітей: Андрій, Петро, Аліса, Софія, Богдан, Іванна та Вероніка - уперше побачили свою майбутню нову оселю. Було неймовірно приємно спостерігати за тим, як сімʼя планувала життя на новому місці: де буде дитячий майданчик, хто в якій кімнаті житиме, де разом обідатимуть і вечерятимуть", - поділилась емоціями пані Олена.

Зеленська здивувала простим образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)